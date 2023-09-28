Польше стоит обратить внимание на угрозу со стороны Украины. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, в Польше может повториться «Волынская резня».
«Польше следует поубавить пыл и быть осторожной в своих недружественных действиях и негативных заявлениях в отношении соседней нацистской Украины. А то не ровен час может вновь повториться Волынская трагедия», — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинские бойцы могут легко это устроить, так как у них есть западное вооружение.
По словам Шеремета, киевский режим представляет угрозу национальной безопасности Польши. Он подчеркнул, что европейская страна виновата в этом из-за русофобской политики.
Ранее на Украине оправдались за кровавую Волынскую резню, где погибли тысячи поляков, тем, что жертвы были с обеих сторон. Трагедия произошла в годы Второй Мировой войны. В 1943 году армия Украины и националисты уничтожили этническое польское население на территории Волыни (Западная Украина). Трагедия отняла жизни более 100 тысяч человек.
В последнее время отношения Польши и Украины заметно ухудшились. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что в стране требуют экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунка, которому парламентарии Канады отдавали честь во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух человек ракета принадлежала Украине, передает «Национальная служба новостей». Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, передает телеканал 360.
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