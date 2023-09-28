В Госдуме допустили новую «Волынскую резню» в Польше из-за ее ссоры с Украиной

Депутат Шеремет: Украина может повторить «Волынскую резню» в Польше

28 сентября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Михаил Шеремет заявил, что Польша сама виновата в ухудшении отношений с Украиной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польше стоит обратить внимание на угрозу со стороны Украины. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, в Польше может повториться «Волынская резня». «Польше следует поубавить пыл и быть осторожной в своих недружественных действиях и негативных заявлениях в отношении соседней нацистской Украины. А то не ровен час может вновь повториться Волынская трагедия», — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинские бойцы могут легко это устроить, так как у них есть западное вооружение. По словам Шеремета, киевский режим представляет угрозу национальной безопасности Польши. Он подчеркнул, что европейская страна виновата в этом из-за русофобской политики. Ранее на Украине оправдались за кровавую Волынскую резню, где погибли тысячи поляков, тем, что жертвы были с обеих сторон. Трагедия произошла в годы Второй Мировой войны. В 1943 году армия Украины и националисты уничтожили этническое польское население на территории Волыни (Западная Украина). Трагедия отняла жизни более 100 тысяч человек. В последнее время отношения Польши и Украины заметно ухудшились. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что в стране требуют экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунка, которому парламентарии Канады отдавали честь во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух человек ракета принадлежала Украине, передает «Национальная служба новостей». Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польше стоит обратить внимание на угрозу со стороны Украины. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, в Польше может повториться «Волынская резня». «Польше следует поубавить пыл и быть осторожной в своих недружественных действиях и негативных заявлениях в отношении соседней нацистской Украины. А то не ровен час может вновь повториться Волынская трагедия», — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинские бойцы могут легко это устроить, так как у них есть западное вооружение. По словам Шеремета, киевский режим представляет угрозу национальной безопасности Польши. Он подчеркнул, что европейская страна виновата в этом из-за русофобской политики. Ранее на Украине оправдались за кровавую Волынскую резню, где погибли тысячи поляков, тем, что жертвы были с обеих сторон. Трагедия произошла в годы Второй Мировой войны. В 1943 году армия Украины и националисты уничтожили этническое польское население на территории Волыни (Западная Украина). Трагедия отняла жизни более 100 тысяч человек. В последнее время отношения Польши и Украины заметно ухудшились. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что в стране требуют экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунка, которому парламентарии Канады отдавали честь во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух человек ракета принадлежала Украине, передает «Национальная служба новостей». Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, передает телеканал 360.