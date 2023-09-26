В Польше требуют экстрадиции бывшего эсэсовца из Канады

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, руки, шариковая ручка
Для Ярослава Хунка требуют экстрадиции Фото:

В Польше требуют экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунка, которому парламентарии Канады отдавали честь во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек.

«Я обращаюсь к господину директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения», — сообщается в письме, которое Чарнек опубликовал в соцсети X. По словам министра, такие преступления являются поводом для обращения к правительству Канады с запросом об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что посол России в Канаде Олег Степанов направил ноту протеста в связи с чествованием в Палате общин ветерана СС. Он сопроводил ее своими личными письмами на имя спикера Палаты общин, премьера и министра иностранных дел.

Ярослав Хунка был военнослужащим 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Она известна массовым истреблением евреев, поляков, белорусов и словаков в годы Второй мировой. Зеленский, приехав в парламент Канады, лично поприветствовал Хунку.

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В Польше требуют экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунка, которому парламентарии Канады отдавали честь во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек. «Я обращаюсь к господину директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения», — сообщается в письме, которое Чарнек опубликовал в соцсети X. По словам министра, такие преступления являются поводом для обращения к правительству Канады с запросом об экстрадиции. Ранее сообщалось, что посол России в Канаде Олег Степанов направил ноту протеста в связи с чествованием в Палате общин ветерана СС. Он сопроводил ее своими личными письмами на имя спикера Палаты общин, премьера и министра иностранных дел. Ярослав Хунка был военнослужащим 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Она известна массовым истреблением евреев, поляков, белорусов и словаков в годы Второй мировой. Зеленский, приехав в парламент Канады, лично поприветствовал Хунку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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