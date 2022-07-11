На Украине оправдали Волынскую резню и претендуют на земли Польши

Менее чем через 50 лет Волынь стала «частью независимой Украины» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На Украине оправдались за кровавую Волынскую резню, где погибли тысячи поляков, тем, что жертвы были с обоих сторон. Об этом пишет издание «Института западноукраинских исследований».

«На Волыни на зиму 1943 года поляки составляли всего около 10% местной популяции. Существует значительная асимметрия жертв с польской и украинской сторон. После войны на Закерзонные (украинские этнические земли, ныне в составе Польши) жертв было больше среди украинцев, потому что там преимущество было на стороне поляков», — говорится в статье.

Отмечается также, что это была территория будущего украинского государства. «Однако менее чем через 50 лет после кровавых событий на Волыни этот край стал составной частью независимой Украины», — добавляется в материале.

Волынская резня произошла в годы Второй Мировой войны. В 1943 году украинская армия и националисты уничтожили этническое польское население на территории Волыни (Западная Украина). Трагедия отняла жизни более 100 тысяч человек. Президент Польши Анджей Дуда отмечал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню. Во время выступления в Варшаве он призвал обе стороны признать факт трагедии, пишет Nation News. Польский лидер добавил, что у страны есть намерения добиваться констатации Украиной правды о преступлениях, пишет «Федеральное агентство новостей».

Польские футбольные фанаты во время матча «Погонь» (Польша) — «Рейкьявик» (Исландия) Лиги конференций УЕФА вывесили плакат с надписью «Волынь 1943. Помним!». А президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. В своей речи он также упоминал Волынскую резню.

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