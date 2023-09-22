На Украине испугались разрыва отношений с Западом

«Главком»: отношение Запада к конфликту меняется не в пользу Украины

На Украине испугались серьезного сбоя в поддержке Запада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные страны постепенно меняют свое отношение к российско-украинскому конфликту не в пользу Киева. Свои опасения по этому поводу выразил обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога.

«Мы проигрываем битву за мнения людей и, как следствие, рискуем потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе», — написал Балога. Он отметил, что во многих странах, поддерживающих Украину, пройдут выборы. Киеву следует учитывать этот факт перед тем как публично их отчитывать, подчеркнул он. Балога беспокоится, что Украина «не вывезет» без поддержки государств.

Ранее один из высокопоставленных чиновников одной из стран-участников G7 говорил, что страны «Большой семерки» ждут окончания СВО через семь лет. Аналитик Шон Белл заподозрил, что Киев и страны Запада начали расходиться в целях, связанных с конфликтом на Украине. По его словам, украинские партнеры все больше сомневаются в эффективности наступления Киева.