Глава Дагестана упрекнул силовиков после беспорядков в Дагестане

В работе правоохранительного блока во время беспорядков в аэропорту Махачкалы были упущения. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«Не мне давать оценку силовому, правоохранительному блоку, но, наверно, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены», — сказал Меликов на пресс-подходе, передает РИА Новости. Он добавил, что упущения были в информационном противодействии, поскольку должен был присутствовать ответ на определенные высказывания и комментарии.
Ранее сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. URA.RU приводило главные заявления Меликова о произошедшем.
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