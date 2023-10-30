Глава Дагестана упрекнул силовиков после беспорядков в Дагестане

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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, меликов сергей
В работе правоохранительного блока в Махачкале были упущения, признал Сергей Меликов Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

В работе правоохранительного блока во время беспорядков в аэропорту Махачкалы были упущения. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Не мне давать оценку силовому, правоохранительному блоку, но, наверно, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены», — сказал Меликов на пресс-подходе, передает РИА Новости. Он добавил, что упущения были в информационном противодействии, поскольку должен был присутствовать ответ на определенные высказывания и комментарии.

Ранее сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. URA.RU приводило главные заявления Меликова о произошедшем.

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В работе правоохранительного блока во время беспорядков в аэропорту Махачкалы были упущения. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. «Не мне давать оценку силовому, правоохранительному блоку, но, наверно, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены», — сказал Меликов на пресс-подходе, передает РИА Новости. Он добавил, что упущения были в информационном противодействии, поскольку должен был присутствовать ответ на определенные высказывания и комментарии. Ранее сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. URA.RU приводило главные заявления Меликова о произошедшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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