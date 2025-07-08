Двое детей пострадали от ураганного ветра в Подмосковье и Ярославле. Видео

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В Подмосковье из-за урагана дерево упало на машину, в которой находился ребенок
В Подмосковье из-за урагана дерево упало на машину, в которой находился ребенок Фото:

Ураганный ветер обрушился на несколько регионов России. Двое детей получили травмы. Инциденты произошли в Московской и Ярославской областях, сообщает telegram-канал Shot.

«Минимум два человека пострадало из-за ураганного ветра в нескольких регионах России. В Подмосковье дерево рухнуло на авто, в котором ехала 12-летняя девочка. А в Ярославле девятилетнего мальчика придавило столбом», — говорится в сообщении канала. Дети были госпитализированы с травмами.

 По словам метеоролога Евгения Тишковца, в Подмосковье порывы ветра достигали 19 метров в секунду, наблюдались ливень, гроза и град. Верхняя граница кучево-дождевых облаков достигала 12–14 км. По данным МРЛ, очаги опасных явлений перемещались в северо-восточном направлении.

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Ураганный ветер обрушился на несколько регионов России. Двое детей получили травмы. Инциденты произошли в Московской и Ярославской областях, сообщает telegram-канал Shot. «Минимум два человека пострадало из-за ураганного ветра в нескольких регионах России. В Подмосковье дерево рухнуло на авто, в котором ехала 12-летняя девочка. А в Ярославле девятилетнего мальчика придавило столбом», — говорится в сообщении канала. Дети были госпитализированы с травмами.  По словам метеоролога Евгения Тишковца, в Подмосковье порывы ветра достигали 19 метров в секунду, наблюдались ливень, гроза и град. Верхняя граница кучево-дождевых облаков достигала 12–14 км. По данным МРЛ, очаги опасных явлений перемещались в северо-восточном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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