Сафиуллин переиграл вторую ракетку мира Алькараса

01 ноября 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Роман Сафиуллин победил со счетом 6:3, 6:4 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл у испанца Карлоса Алькараса, который является «второй ракеткой» мира. Матч второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже завершился со счетом 6:3, 6:4, передает РИА Новости. «Россиянин Роман Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина», — говорится в материале. Уточняется, что Сафиуллин является 45 ракеткой мира. Ранее сообщалось, что теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Россию, больше не является «первой ракеткой» страны. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она пустилась на 17-е место.

Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл у испанца Карлоса Алькараса, который является «второй ракеткой» мира. Матч второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже завершился со счетом 6:3, 6:4, передает РИА Новости. «Россиянин Роман Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина», — говорится в материале. Уточняется, что Сафиуллин является 45 ракеткой мира. Ранее сообщалось, что теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Россию, больше не является «первой ракеткой» страны. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она пустилась на 17-е место.