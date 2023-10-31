Сафиуллин переиграл вторую ракетку мира Алькараса

Роман Сафиуллин победил со счетом 6:3, 6:4
Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл у испанца Карлоса Алькараса, который является «второй ракеткой» мира. Матч второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже завершился со счетом 6:3, 6:4, передает РИА Новости.
«Россиянин Роман Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина», — говорится в материале. Уточняется, что Сафиуллин является 45 ракеткой мира.
Ранее сообщалось, что теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Россию, больше не является «первой ракеткой» страны. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она пустилась на 17-е место.
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