31 октября 2023

Сафиуллин переиграл вторую ракетку мира Алькараса

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Роман Сафиуллин победил со счетом 6:3, 6:4 Фото:

Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл у испанца Карлоса Алькараса, который является «второй ракеткой» мира. Матч второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже завершился со счетом 6:3, 6:4, передает РИА Новости.

«Россиянин Роман Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина», — говорится в материале. Уточняется, что Сафиуллин является 45 ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Россию, больше не является «первой ракеткой» страны. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она пустилась на 17-е место.

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Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл у испанца Карлоса Алькараса, который является «второй ракеткой» мира. Матч второго круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже завершился со счетом 6:3, 6:4, передает РИА Новости. «Россиянин Роман Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина», — говорится в материале. Уточняется, что Сафиуллин является 45 ракеткой мира. Ранее сообщалось, что теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Россию, больше не является «первой ракеткой» страны. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она пустилась на 17-е место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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