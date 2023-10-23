Касаткина потеряла звание «первой ракетки» России

Дарья Касаткина опустилась на 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации
Российская теннисистка Дарья Касаткина лишилась звания «первой ракетки» страны. Также она опустилась на 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
«Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла звание „первой ракетки“ страны, опустившись с 11-го места на 17-е», — передает
Сейчас список возглавляет уроженка Белоруссии Арина Соболенко. На втором месте расположилась полячка Ига Швентек.
Ранее Касаткина заявила об усталости от профессиональной спортивной карьеры. Кроме того, она назвала теннис худшим видом спорта.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!