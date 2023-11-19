NBC News: рейтинг Байдена упал до рекордно низких значений

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Рейтинг Джо Байдена упал до 40%, передает NBC News Фото:

Социальный рейтинг одобрения Джо Байдена снизился до 40% поддержки населения, что стало антирекордом. Такие результаты опубликовал американский телеканал NBC News по итогам опроса.

«Рейтинг одобрения президента Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства — до 40%», — передают журналисты канала по результатам опроса. Журналисты объясняют падение рейтинга неудачным проведением внешней политики со стороны Байдена. Избиратели недовольны его тактикой в отношении войны на Ближнем Востоке.

Причем падение интереса к Байдену наблюдается и среди демократов. «Джо Байден находится на исключительно низкой стадии своего президентства», — подытожил социолог-демократ Джефф Хорвитт из компании Hart Research Associates.

В ноябре 2022 года рейтинг одобрения Байдена составлял 78% среди демократов. После начала войны на Ближнем Востоке Байдена начали обвинять в распространении ложной информации по поводу этой войны.

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Социальный рейтинг одобрения Джо Байдена снизился до 40% поддержки населения, что стало антирекордом. Такие результаты опубликовал американский телеканал NBC News по итогам опроса. «Рейтинг одобрения президента Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства — до 40%», — передают журналисты канала по результатам опроса. Журналисты объясняют падение рейтинга неудачным проведением внешней политики со стороны Байдена. Избиратели недовольны его тактикой в отношении войны на Ближнем Востоке. Причем падение интереса к Байдену наблюдается и среди демократов. «Джо Байден находится на исключительно низкой стадии своего президентства», — подытожил социолог-демократ Джефф Хорвитт из компании Hart Research Associates. В ноябре 2022 года рейтинг одобрения Байдена составлял 78% среди демократов. После начала войны на Ближнем Востоке Байдена начали обвинять в распространении ложной информации по поводу этой войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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