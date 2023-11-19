NBC News: рейтинг Байдена упал до рекордно низких значений

Социальный рейтинг одобрения Джо Байдена снизился до 40% поддержки населения, что стало антирекордом. Такие результаты опубликовал американский телеканал NBC News по итогам опроса.
«Рейтинг одобрения президента Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства — до 40%», — передают журналисты канала по результатам опроса. Журналисты объясняют падение рейтинга неудачным проведением внешней политики со стороны Байдена. Избиратели недовольны его тактикой в отношении войны на Ближнем Востоке.
Причем падение интереса к Байдену наблюдается и среди демократов. «Джо Байден находится на исключительно низкой стадии своего президентства», — подытожил социолог-демократ Джефф Хорвитт из компании Hart Research Associates.
В ноябре 2022 года рейтинг одобрения Байдена составлял 78% среди демократов. После начала войны на Ближнем Востоке Байдена начали обвинять в распространении ложной информации по поводу этой войны.
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