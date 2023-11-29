Песков: европейские политики понимают неэффективность санкций

Санкции против России наносят вред европейской экономике, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В Европе хорошо понимают неэффективность санкций против России и осознают, что они наносят вред их же экономике. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и понимают, что они имеют эффект бумеранга. Несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, макроэкономическая стабильность продолжает расти», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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