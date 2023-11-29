Песков: европейские политики понимают неэффективность санкций

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Санкции против России наносят вред европейской экономике, заявил Дмитрий Песков Фото:
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В Европе хорошо понимают неэффективность санкций против России и осознают, что они наносят вред их же экономике. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и понимают, что они имеют эффект бумеранга. Несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, макроэкономическая стабильность продолжает расти», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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В Европе хорошо понимают неэффективность санкций против России и осознают, что они наносят вред их же экономике. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и понимают, что они имеют эффект бумеранга. Несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, макроэкономическая стабильность продолжает расти», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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