Песков: европейские политики понимают неэффективность санкций

29 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Санкции против России наносят вред европейской экономике, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Европе хорошо понимают неэффективность санкций против России и осознают, что они наносят вред их же экономике. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и понимают, что они имеют эффект бумеранга. Несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, макроэкономическая стабильность продолжает расти», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В Европе хорошо понимают неэффективность санкций против России и осознают, что они наносят вред их же экономике. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и понимают, что они имеют эффект бумеранга. Несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, макроэкономическая стабильность продолжает расти», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.