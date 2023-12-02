02 декабря 2023

Топалов и Тодоренко рассказали о праздничных ритуалах перед Новым годом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, тодоренко регина
Регина Тодоренко любит соблюдать новогодние ритуалы Фото:

В семье певца Влада Топалова и его жены, телеведущей Регины Тодоренко, есть особые ритуалы, которых они придерживаются при праздновании Нового года. Они кладут под елку пять предметов и загадывают желания.

«Праздничный ритуал представляет собой визуализацию желаний и планов на грядущий год. Нужно положить под елку пять предметов, ассоциирующихся с ценностями, которые человек хочет взять с собой в будущее», — передает Пятый канал слова Топалова и Тодоренко. Пара также соблюдает новогодний ритуал с шампанским, когда на бумаге пишется желание. Бумага потом сжигается, а пепел окунается в напиток.

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Пара отпраздновала первый Новый год вместе в 2017 году. Топалов поделился, что тогда он не любил ни Новый год, ни ритуалы, ни елку, ни игрушки, ни Деда Мороза. «Я дико упирался, мы страшно поругались», — отметил певец. Однако потом он все же исполнил ритуалы. «Ничего не сбылось, кстати», — вспоминает Топалов.

Еще один ритуал Нового года — письмо Деду Морозу. Зачастую его пишут дети, однако связаться с Дедом Морозом могут и взрослые. Для этого можно отправить письмо на электронную (postcard@ao-dedmoroz.ru) и обычную почту.

Символом Нового 2024 года по китайскому календарю будет Зеленый Дракон. О том, как украсить елку в цветах нового символа, ранее писало URA.RU. Если человек хочет посмотреть современные новогодние фильмы, то у агентства также есть материал.

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В семье певца Влада Топалова и его жены, телеведущей Регины Тодоренко, есть особые ритуалы, которых они придерживаются при праздновании Нового года. Они кладут под елку пять предметов и загадывают желания. «Праздничный ритуал представляет собой визуализацию желаний и планов на грядущий год. Нужно положить под елку пять предметов, ассоциирующихся с ценностями, которые человек хочет взять с собой в будущее», — передает Пятый канал слова Топалова и Тодоренко. Пара также соблюдает новогодний ритуал с шампанским, когда на бумаге пишется желание. Бумага потом сжигается, а пепел окунается в напиток. Пара отпраздновала первый Новый год вместе в 2017 году. Топалов поделился, что тогда он не любил ни Новый год, ни ритуалы, ни елку, ни игрушки, ни Деда Мороза. «Я дико упирался, мы страшно поругались», — отметил певец. Однако потом он все же исполнил ритуалы. «Ничего не сбылось, кстати», — вспоминает Топалов. Еще один ритуал Нового года — письмо Деду Морозу. Зачастую его пишут дети, однако связаться с Дедом Морозом могут и взрослые. Для этого можно отправить письмо на электронную (postcard@ao-dedmoroz.ru) и обычную почту. Символом Нового 2024 года по китайскому календарю будет Зеленый Дракон. О том, как украсить елку в цветах нового символа, ранее писало URA.RU. Если человек хочет посмотреть современные новогодние фильмы, то у агентства также есть материал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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