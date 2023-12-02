В семье певца Влада Топалова и его жены, телеведущей Регины Тодоренко, есть особые ритуалы, которых они придерживаются при праздновании Нового года. Они кладут под елку пять предметов и загадывают желания.
«Праздничный ритуал представляет собой визуализацию желаний и планов на грядущий год. Нужно положить под елку пять предметов, ассоциирующихся с ценностями, которые человек хочет взять с собой в будущее», — передает Пятый канал слова Топалова и Тодоренко. Пара также соблюдает новогодний ритуал с шампанским, когда на бумаге пишется желание. Бумага потом сжигается, а пепел окунается в напиток.
Пара отпраздновала первый Новый год вместе в 2017 году. Топалов поделился, что тогда он не любил ни Новый год, ни ритуалы, ни елку, ни игрушки, ни Деда Мороза. «Я дико упирался, мы страшно поругались», — отметил певец. Однако потом он все же исполнил ритуалы. «Ничего не сбылось, кстати», — вспоминает Топалов.
Еще один ритуал Нового года — письмо Деду Морозу. Зачастую его пишут дети, однако связаться с Дедом Морозом могут и взрослые. Для этого можно отправить письмо на электронную (postcard@ao-dedmoroz.ru) и обычную почту.
Символом Нового 2024 года по китайскому календарю будет Зеленый Дракон. О том, как украсить елку в цветах нового символа, ранее писало URA.RU. Если человек хочет посмотреть современные новогодние фильмы, то у агентства также есть материал.
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