В программу диспансеризации включат тестирование на гепатит С

04 декабря 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

В программу диспансеризации с 2024 года включат оценку репродуктивного здоровья Фото: Денис Моргунов © URA.RU В программу диспансеризации россиян с 2024 года включат скрининг для оценки мужского и женского здоровья, а также тестирование на гепатит C. Такие изменения анонсировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Программа диспансеризации россиян с 2024 года будет расширена двумя направлениями — скринингом для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья и тестированием на гепатит C», — передает слова Голиковой газета «Ведомости». Отмечается, что скрининг на антитела к гепатиту С будет проводиться раз в десять лет и для людей возрастом старше 25 лет. Такие нововведения направлены на повышение рождаемости, отмечается в статье. Также Голикова напомнила, что 2024 год объявлен годом семьи. Статистику о состоянии репродуктивной системы, которая будет получена в рамках диспансеризации, государство будет использовать для повышения рождаемости. Данные Росстата показывают, что в сентябре 2023 года рождаемость в России сократилась на 8,4% по сравнению с сентябрем 2022 года.

В программу диспансеризации россиян с 2024 года включат скрининг для оценки мужского и женского здоровья, а также тестирование на гепатит C. Такие изменения анонсировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Программа диспансеризации россиян с 2024 года будет расширена двумя направлениями — скринингом для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья и тестированием на гепатит C», — передает слова Голиковой газета «Ведомости». Отмечается, что скрининг на антитела к гепатиту С будет проводиться раз в десять лет и для людей возрастом старше 25 лет. Такие нововведения направлены на повышение рождаемости, отмечается в статье. Также Голикова напомнила, что 2024 год объявлен годом семьи. Статистику о состоянии репродуктивной системы, которая будет получена в рамках диспансеризации, государство будет использовать для повышения рождаемости. Данные Росстата показывают, что в сентябре 2023 года рождаемость в России сократилась на 8,4% по сравнению с сентябрем 2022 года.