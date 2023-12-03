03 декабря 2023

В программу диспансеризации включат тестирование на гепатит С

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В программу диспансеризации с 2024 года включат оценку репродуктивного здоровья Фото:

В программу диспансеризации россиян с 2024 года включат скрининг для оценки мужского и женского здоровья, а также тестирование на гепатит C. Такие изменения анонсировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Программа диспансеризации россиян с 2024 года будет расширена двумя направлениями — скринингом для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья и тестированием на гепатит C», — передает слова Голиковой газета «Ведомости». Отмечается, что скрининг на антитела к гепатиту С будет проводиться раз в десять лет и для людей возрастом старше 25 лет.

Такие нововведения направлены на повышение рождаемости, отмечается в статье. Также Голикова напомнила, что 2024 год объявлен годом семьи.

Статистику о состоянии репродуктивной системы, которая будет получена в рамках диспансеризации, государство будет использовать для повышения рождаемости. Данные Росстата показывают, что в сентябре 2023 года рождаемость в России сократилась на 8,4% по сравнению с сентябрем 2022 года.

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В программу диспансеризации россиян с 2024 года включат скрининг для оценки мужского и женского здоровья, а также тестирование на гепатит C. Такие изменения анонсировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Программа диспансеризации россиян с 2024 года будет расширена двумя направлениями — скринингом для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья и тестированием на гепатит C», — передает слова Голиковой газета «Ведомости». Отмечается, что скрининг на антитела к гепатиту С будет проводиться раз в десять лет и для людей возрастом старше 25 лет. Такие нововведения направлены на повышение рождаемости, отмечается в статье. Также Голикова напомнила, что 2024 год объявлен годом семьи. Статистику о состоянии репродуктивной системы, которая будет получена в рамках диспансеризации, государство будет использовать для повышения рождаемости. Данные Росстата показывают, что в сентябре 2023 года рождаемость в России сократилась на 8,4% по сравнению с сентябрем 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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