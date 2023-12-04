04 декабря 2023

СФ подготовил новые меры поддержки солдат СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухаронак Павел, герой СВО. Тюмень, символ z, сво, знак z, кухаронак павел, герой сво
Солдатам СВО хотят дать право бесплатного проезда к месту прохождения врачебной комиссии Фото:

Солдатам СВО предлагают оплачивать проезд для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Сенаторы подготовили соответствующий законопроект. Об этом рассказала вице-спикер Совфеда Инна Святенко.

«Необходимо предоставить военнослужащим права бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии для определения возможности дальнейшего прохождения военной службы. Сенаторы и депутаты направили в правительство соответствующий законопроект, просим ускорить подготовку заключения», — отметила Святенко, передает РИА Новости.

Также она сообщила о предложениях, затрагивающих регистрацию по месту жительства участников СВО. И разработке законопроекта о единовременной соцвыплаты для покупки или строительства жилого помещения некоторых сотрудников федеральных органов или их близких «в случае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения военной службы, призыва на военную службу по мобилизации или в добровольческом формировании».

В ноябре в Госдуму рабочей группой по СВО были внесены поправки, позволяющие участникам СВО и их детям иметь преимущество при зачислении в колледжи и техникумы. Таких абитуриентов будут принимать в первоочередном порядке. Но поправки не предполагают, что они будут поступать вообще без конкурса.

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Солдатам СВО предлагают оплачивать проезд для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Сенаторы подготовили соответствующий законопроект. Об этом рассказала вице-спикер Совфеда Инна Святенко. «Необходимо предоставить военнослужащим права бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии для определения возможности дальнейшего прохождения военной службы. Сенаторы и депутаты направили в правительство соответствующий законопроект, просим ускорить подготовку заключения», — отметила Святенко, передает РИА Новости. Также она сообщила о предложениях, затрагивающих регистрацию по месту жительства участников СВО. И разработке законопроекта о единовременной соцвыплаты для покупки или строительства жилого помещения некоторых сотрудников федеральных органов или их близких «в случае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения военной службы, призыва на военную службу по мобилизации или в добровольческом формировании». В ноябре в Госдуму рабочей группой по СВО были внесены поправки, позволяющие участникам СВО и их детям иметь преимущество при зачислении в колледжи и техникумы. Таких абитуриентов будут принимать в первоочередном порядке. Но поправки не предполагают, что они будут поступать вообще без конкурса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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