СФ подготовил новые меры поддержки солдат СВО

05 декабря 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Солдатам СВО хотят дать право бесплатного проезда к месту прохождения врачебной комиссии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Солдатам СВО предлагают оплачивать проезд для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Сенаторы подготовили соответствующий законопроект. Об этом рассказала вице-спикер Совфеда Инна Святенко. «Необходимо предоставить военнослужащим права бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии для определения возможности дальнейшего прохождения военной службы. Сенаторы и депутаты направили в правительство соответствующий законопроект, просим ускорить подготовку заключения», — отметила Святенко, передает РИА Новости. Также она сообщила о предложениях, затрагивающих регистрацию по месту жительства участников СВО. И разработке законопроекта о единовременной соцвыплаты для покупки или строительства жилого помещения некоторых сотрудников федеральных органов или их близких «в случае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения военной службы, призыва на военную службу по мобилизации или в добровольческом формировании». В ноябре в Госдуму рабочей группой по СВО были внесены поправки, позволяющие участникам СВО и их детям иметь преимущество при зачислении в колледжи и техникумы. Таких абитуриентов будут принимать в первоочередном порядке. Но поправки не предполагают, что они будут поступать вообще без конкурса.

Солдатам СВО предлагают оплачивать проезд для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Сенаторы подготовили соответствующий законопроект. Об этом рассказала вице-спикер Совфеда Инна Святенко. «Необходимо предоставить военнослужащим права бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии для определения возможности дальнейшего прохождения военной службы. Сенаторы и депутаты направили в правительство соответствующий законопроект, просим ускорить подготовку заключения», — отметила Святенко, передает РИА Новости. Также она сообщила о предложениях, затрагивающих регистрацию по месту жительства участников СВО. И разработке законопроекта о единовременной соцвыплаты для покупки или строительства жилого помещения некоторых сотрудников федеральных органов или их близких «в случае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения военной службы, призыва на военную службу по мобилизации или в добровольческом формировании». В ноябре в Госдуму рабочей группой по СВО были внесены поправки, позволяющие участникам СВО и их детям иметь преимущество при зачислении в колледжи и техникумы. Таких абитуриентов будут принимать в первоочередном порядке. Но поправки не предполагают, что они будут поступать вообще без конкурса.