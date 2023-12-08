Врачи рассказали о неожиданном риске для владельцев кошек. Видео

Австралийские ученые выяснили, что кошачьи паразиты могут вызывать шизофрению

08 декабря 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Токсоплазмоз может передаваться от кошек человеку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обнаружен потенциальный риск развития шизофрении у людей, зараженных токсоплазмозом, который может передаваться от кошек. Об этом стало известно из исследования сотрудников университета Квинсленда в Австралии. «Токсоплазмоз, передающийся от кошки человеку, может привести к развитию у последнего шизофрении», — передает результаты исследования Пятый канал. Там добавили, что многие люди с шизофренией контактировали с кошками. Тогда эксперты предположили, что паразит Toxoplasma gondii, который передается от питомцев своим хозяевам, может проникать в центральную нервную систему и влиять на нейротрансмиттеры в мозге. Сомнения относительно результатов исследования, связывающего токсоплазмоз и шизофрению, высказывает эпидемиолог Вадим Покровский. Он предполагает, что привязанность шизофреников к кошкам, скорее, вызвана уже имеющимся психическим расстройством, а не наоборот. В своих комментариях Покровский также указывает на то, что основным источником заражения кошек токсоплазмозом являются мышевидные грызуны, которые становятся для них легкой добычей. Эпидемиолог утверждает, что наличие паразитов Toxoplasma gondii в головном мозге у любителей кошек независимо от их психического состояния не представляет большой опасности и как правило, быстро нейтрализуется. Он также указывает на то, что встреча с зараженной кошкой более опасна для людей с ВИЧ-инфекцией, а не для шизофрении. Современные препараты эффективно борются с токсоплазмозом, и соблюдение мер профилактики, таких как тщательное мытье рук после контакта с кошками, помогает предотвратить неприятные симптомы, заключил Покровский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обнаружен потенциальный риск развития шизофрении у людей, зараженных токсоплазмозом, который может передаваться от кошек. Об этом стало известно из исследования сотрудников университета Квинсленда в Австралии. «Токсоплазмоз, передающийся от кошки человеку, может привести к развитию у последнего шизофрении», — передает результаты исследования Пятый канал. Там добавили, что многие люди с шизофренией контактировали с кошками. Тогда эксперты предположили, что паразит Toxoplasma gondii, который передается от питомцев своим хозяевам, может проникать в центральную нервную систему и влиять на нейротрансмиттеры в мозге. Сомнения относительно результатов исследования, связывающего токсоплазмоз и шизофрению, высказывает эпидемиолог Вадим Покровский. Он предполагает, что привязанность шизофреников к кошкам, скорее, вызвана уже имеющимся психическим расстройством, а не наоборот. В своих комментариях Покровский также указывает на то, что основным источником заражения кошек токсоплазмозом являются мышевидные грызуны, которые становятся для них легкой добычей. Эпидемиолог утверждает, что наличие паразитов Toxoplasma gondii в головном мозге у любителей кошек независимо от их психического состояния не представляет большой опасности и как правило, быстро нейтрализуется. Он также указывает на то, что встреча с зараженной кошкой более опасна для людей с ВИЧ-инфекцией, а не для шизофрении. Современные препараты эффективно борются с токсоплазмозом, и соблюдение мер профилактики, таких как тщательное мытье рук после контакта с кошками, помогает предотвратить неприятные симптомы, заключил Покровский.