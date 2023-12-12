В Финляндию запустят движение автобусов из Петербурга

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Германия. Из автобуса на ходу. Пайне Брауншвейг., автобан, дорога в гамбург, трасса, дорога
Движение автобусов будет запущено сразу после открытия границы Фото:

После открытия границы между Россией и Финляндией, перевозчики из Петербурга собираются возобновить автобусные рейсы в Финляндию. Об этом рассказал источник из компании-перевозчика.

«Если они официально откроют границу для автобусов, да, мы запустим», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что билеты будут доступны для приобретения незамедлительно после принятия соответствующего решения.

Финляндия планирует восстановить работу крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией с 14 декабря. Это решение было принято Кабинетом министров Финляндии после временного закрытия границы из-за большого наплыва мигрантов, передает «Утро.ру». Контрольно-пропускные пункты Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра также будут открыты. Пересекать границу с Россией в поисках убежища будет запрещено, и мигранты смогут въезжать только по морским и воздушным путям.

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После открытия границы между Россией и Финляндией, перевозчики из Петербурга собираются возобновить автобусные рейсы в Финляндию. Об этом рассказал источник из компании-перевозчика. «Если они официально откроют границу для автобусов, да, мы запустим», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что билеты будут доступны для приобретения незамедлительно после принятия соответствующего решения. Финляндия планирует восстановить работу крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией с 14 декабря. Это решение было принято Кабинетом министров Финляндии после временного закрытия границы из-за большого наплыва мигрантов, передает «Утро.ру». Контрольно-пропускные пункты Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра также будут открыты. Пересекать границу с Россией в поисках убежища будет запрещено, и мигранты смогут въезжать только по морским и воздушным путям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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