В Финляндию запустят движение автобусов из Петербурга

После открытия границы между Россией и Финляндией, перевозчики из Петербурга собираются возобновить автобусные рейсы в Финляндию. Об этом рассказал источник из компании-перевозчика.
«Если они официально откроют границу для автобусов, да, мы запустим», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что билеты будут доступны для приобретения незамедлительно после принятия соответствующего решения.
Финляндия планирует восстановить работу крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией с 14 декабря. Это решение было принято Кабинетом министров Финляндии после временного закрытия границы из-за большого наплыва мигрантов, передает «Утро.ру». Контрольно-пропускные пункты Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра также будут открыты. Пересекать границу с Россией в поисках убежища будет запрещено, и мигранты смогут въезжать только по морским и воздушным путям.
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