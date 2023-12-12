В Финляндию запустят движение автобусов из Петербурга

12 декабря 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Движение автобусов будет запущено сразу после открытия границы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После открытия границы между Россией и Финляндией, перевозчики из Петербурга собираются возобновить автобусные рейсы в Финляндию. Об этом рассказал источник из компании-перевозчика. «Если они официально откроют границу для автобусов, да, мы запустим», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что билеты будут доступны для приобретения незамедлительно после принятия соответствующего решения. Финляндия планирует восстановить работу крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией с 14 декабря. Это решение было принято Кабинетом министров Финляндии после временного закрытия границы из-за большого наплыва мигрантов, передает «Утро.ру». Контрольно-пропускные пункты Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра также будут открыты. Пересекать границу с Россией в поисках убежища будет запрещено, и мигранты смогут въезжать только по морским и воздушным путям.

После открытия границы между Россией и Финляндией, перевозчики из Петербурга собираются возобновить автобусные рейсы в Финляндию. Об этом рассказал источник из компании-перевозчика. «Если они официально откроют границу для автобусов, да, мы запустим», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что билеты будут доступны для приобретения незамедлительно после принятия соответствующего решения. Финляндия планирует восстановить работу крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией с 14 декабря. Это решение было принято Кабинетом министров Финляндии после временного закрытия границы из-за большого наплыва мигрантов, передает «Утро.ру». Контрольно-пропускные пункты Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра также будут открыты. Пересекать границу с Россией в поисках убежища будет запрещено, и мигранты смогут въезжать только по морским и воздушным путям.