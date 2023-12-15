Лобода рассказала о хитром плане Пугачевой по продвижению антироссийской позиции

Лобода: Пугачева продвигает антироссийскую позицию через Галкина*

15 декабря 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева (на фото слева) делает заявления через мужа, считает Светлана Лобода Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Российская артистка Алла Пугачева делает заявления через своего супруга, комика Максима Галкина (признан иноагентом в РФ). Так считает украинская певица Светлана Лобода. «Все, что Максим говорит — это все то, что думает Алла Борисовна. Они говорят за друг друга всегда. Да, она говорит через него», — сказала Лобода, ее слова передает издание Starhit. По ее словам, то, что Пугачева уехала из России, говорит о многом. Певица уехала из России после начала СВО. Однако она так и не высказалась прямо о том, что думает о политической ситуации. В ноябре 2023 года она возвращалась в страну по личным делам. Также она тайно записала новый альбом и уехала из РФ. Артистка планирует вернуться на сцену на период новогодних праздников. После этого Пугачева планирует перевезти свою семью в Лондон, передает « Дни.ру ». * Комик Максим Галкин признан иноагентом в РФ

Российская артистка Алла Пугачева делает заявления через своего супруга, комика Максима Галкина (признан иноагентом в РФ). Так считает украинская певица Светлана Лобода. «Все, что Максим говорит — это все то, что думает Алла Борисовна. Они говорят за друг друга всегда. Да, она говорит через него», — сказала Лобода, ее слова передает издание Starhit. По ее словам, то, что Пугачева уехала из России, говорит о многом. Певица уехала из России после начала СВО. Однако она так и не высказалась прямо о том, что думает о политической ситуации. В ноябре 2023 года она возвращалась в страну по личным делам. Также она тайно записала новый альбом и уехала из РФ. Артистка планирует вернуться на сцену на период новогодних праздников. После этого Пугачева планирует перевезти свою семью в Лондон, передает «Дни.ру». * Комик Максим Галкин признан иноагентом в РФ