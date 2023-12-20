В Черном море потерпел бедствие российский теплоход

В Черном море закончилась операция по спасению теплохода Askalon
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Виды города. Пермь, теплоход александр фадеев
Судно отбуксировано в морской торговый порт Фото:

Российский теплоход Askalon, который следовал из Турции, потерял ход в Черном море в связи с неисправностью двигателя. Это представляло угрозу для судоходства. Спасатели отбуксировали теплоход в торговый порт Новороссийска. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

«Судно следовало в балласте из Турции и из-за неисправности двигателя потеряло ход, находясь в открытом море на расстоянии 38,5 мили юго-западнее порта Новороссийск», — пишет РосМорРечФлот. Отмечается, что капитан судна просил о помощи. Данный бесконтрольный дрейф теплохода за пределами 12-мильной зоны мог представить угрозу для судоходства.

Кроме того, в кратчайший срок к месту происшествия отправилось профессиональное аварийно-спасательное формирование на буксире «Меркурий». Судно было отбуксировано в морской торговый порт Новороссийска к месту ремонта.

Ранее Совбез предрек угрозу гражданским кораблям в Черном море из-за того, что шторм на этой территории мог рассеять минные поля, установленные военными Украины. Как сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов, украинцы и американцы превратили черноморский бассейн в опасный для судоходства регион. Это окажет негативное влияние на экономику всех государств, расположенных вблизи Черного моря.

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Российский теплоход Askalon, который следовал из Турции, потерял ход в Черном море в связи с неисправностью двигателя. Это представляло угрозу для судоходства. Спасатели отбуксировали теплоход в торговый порт Новороссийска. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. «Судно следовало в балласте из Турции и из-за неисправности двигателя потеряло ход, находясь в открытом море на расстоянии 38,5 мили юго-западнее порта Новороссийск», — пишет РосМорРечФлот. Отмечается, что капитан судна просил о помощи. Данный бесконтрольный дрейф теплохода за пределами 12-мильной зоны мог представить угрозу для судоходства. Кроме того, в кратчайший срок к месту происшествия отправилось профессиональное аварийно-спасательное формирование на буксире «Меркурий». Судно было отбуксировано в морской торговый порт Новороссийска к месту ремонта. Ранее Совбез предрек угрозу гражданским кораблям в Черном море из-за того, что шторм на этой территории мог рассеять минные поля, установленные военными Украины. Как сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов, украинцы и американцы превратили черноморский бассейн в опасный для судоходства регион. Это окажет негативное влияние на экономику всех государств, расположенных вблизи Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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