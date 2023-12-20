В Черном море потерпел бедствие российский теплоход

В Черном море закончилась операция по спасению теплохода Askalon

20 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Судно отбуксировано в морской торговый порт Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский теплоход Askalon, который следовал из Турции, потерял ход в Черном море в связи с неисправностью двигателя. Это представляло угрозу для судоходства. Спасатели отбуксировали теплоход в торговый порт Новороссийска. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. «Судно следовало в балласте из Турции и из-за неисправности двигателя потеряло ход, находясь в открытом море на расстоянии 38,5 мили юго-западнее порта Новороссийск», — пишет РосМорРечФлот . Отмечается, что капитан судна просил о помощи. Данный бесконтрольный дрейф теплохода за пределами 12-мильной зоны мог представить угрозу для судоходства. Кроме того, в кратчайший срок к месту происшествия отправилось профессиональное аварийно-спасательное формирование на буксире «Меркурий». Судно было отбуксировано в морской торговый порт Новороссийска к месту ремонта. Ранее Совбез предрек угрозу гражданским кораблям в Черном море из-за того, что шторм на этой территории мог рассеять минные поля, установленные военными Украины. Как сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов, украинцы и американцы превратили черноморский бассейн в опасный для судоходства регион. Это окажет негативное влияние на экономику всех государств, расположенных вблизи Черного моря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский теплоход Askalon, который следовал из Турции, потерял ход в Черном море в связи с неисправностью двигателя. Это представляло угрозу для судоходства. Спасатели отбуксировали теплоход в торговый порт Новороссийска. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. «Судно следовало в балласте из Турции и из-за неисправности двигателя потеряло ход, находясь в открытом море на расстоянии 38,5 мили юго-западнее порта Новороссийск», — пишет РосМорРечФлот. Отмечается, что капитан судна просил о помощи. Данный бесконтрольный дрейф теплохода за пределами 12-мильной зоны мог представить угрозу для судоходства. Кроме того, в кратчайший срок к месту происшествия отправилось профессиональное аварийно-спасательное формирование на буксире «Меркурий». Судно было отбуксировано в морской торговый порт Новороссийска к месту ремонта. Ранее Совбез предрек угрозу гражданским кораблям в Черном море из-за того, что шторм на этой территории мог рассеять минные поля, установленные военными Украины. Как сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов, украинцы и американцы превратили черноморский бассейн в опасный для судоходства регион. Это окажет негативное влияние на экономику всех государств, расположенных вблизи Черного моря.