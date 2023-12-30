Гладков пообещал, что виновные в атаке на Белгород не уйдут от возмездия. Видео

30 декабря 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков заявил, что от атаки ВСУ по Белгороду погибли 14 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Виновные в атаке на Белгород не уйдут от ответного удара. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что аварийные службы работают на местах прилета снарядов. Ранее в Минобороны сообщали, что ПВО РФ смогла сбить большую часть ракет. Однако некоторые из них все же упали в центре Белгорода, пишет телеканал 360. По последней информации, погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации. Главные новости ЧП — в материале URA.RU.

Виновные в атаке на Белгород не уйдут от ответного удара. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что аварийные службы работают на местах прилета снарядов. Ранее в Минобороны сообщали, что ПВО РФ смогла сбить большую часть ракет. Однако некоторые из них все же упали в центре Белгорода, пишет телеканал 360. По последней информации, погибли 14 человек, среди которых трое детей. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по этой ситуации. Главные новости ЧП — в материале URA.RU.