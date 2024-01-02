Мигрантов обязали уведомлять МВД о начале своей работы в России

02 января 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Мигрантам с 7 января необходимо будет отправлять уведомление в МВД о начале работы в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 7 января все иностранные граждане и лица без гражданства, получающие патент или трудоустраивающиеся в России, будут обязаны заполнять уведомление о начале своей трудовой деятельности и представлять его в МВД РФ. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов. «Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января», — сообщается в тексте приказа. Отмечается, что уведомление должно быть представлено в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях в течение двух месяцев со дня получения патента. Документ может быть заполнен как вручную, так и на компьютере на русском языке. Вместе с уведомлением необходимо предоставить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Кроме того, в уведомлении следует указать информацию о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме. После заполнения уведомление предоставляется в территориальный отдел МВД лично или почтовым отправлением, либо в электронном формате через портал госуслуг, заключили в документе.

С 7 января все иностранные граждане и лица без гражданства, получающие патент или трудоустраивающиеся в России, будут обязаны заполнять уведомление о начале своей трудовой деятельности и представлять его в МВД РФ. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов. «Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января», — сообщается в тексте приказа. Отмечается, что уведомление должно быть представлено в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях в течение двух месяцев со дня получения патента. Документ может быть заполнен как вручную, так и на компьютере на русском языке. Вместе с уведомлением необходимо предоставить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Кроме того, в уведомлении следует указать информацию о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме. После заполнения уведомление предоставляется в территориальный отдел МВД лично или почтовым отправлением, либо в электронном формате через портал госуслуг, заключили в документе.