Мигрантов обязали уведомлять МВД о начале своей работы в России

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Мигрантам с 7 января необходимо будет отправлять уведомление в МВД о начале работы в РФ Фото:

С 7 января все иностранные граждане и лица без гражданства, получающие патент или трудоустраивающиеся в России, будут обязаны заполнять уведомление о начале своей трудовой деятельности и представлять его в МВД РФ. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

«Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января», — сообщается в тексте приказа. Отмечается, что уведомление должно быть представлено в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях в течение двух месяцев со дня получения патента. Документ может быть заполнен как вручную, так и на компьютере на русском языке.

Вместе с уведомлением необходимо предоставить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Кроме того, в уведомлении следует указать информацию о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме. После заполнения уведомление предоставляется в территориальный отдел МВД лично или почтовым отправлением, либо в электронном формате через портал госуслуг, заключили в документе.

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С 7 января все иностранные граждане и лица без гражданства, получающие патент или трудоустраивающиеся в России, будут обязаны заполнять уведомление о начале своей трудовой деятельности и представлять его в МВД РФ. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов. «Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января», — сообщается в тексте приказа. Отмечается, что уведомление должно быть представлено в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях в течение двух месяцев со дня получения патента. Документ может быть заполнен как вручную, так и на компьютере на русском языке. Вместе с уведомлением необходимо предоставить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Кроме того, в уведомлении следует указать информацию о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме. После заполнения уведомление предоставляется в территориальный отдел МВД лично или почтовым отправлением, либо в электронном формате через портал госуслуг, заключили в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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