В России появится единая система учета нуждающихся в жилье

16 января 2024 в 03:59 Размер текста - 17 +

Примерное число нуждающихся в жилье составляет 3,5 млн человек, отметила Косарева Фото: Илья Московец © URA.RU В России создадут единую федеральную систему учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Законопроект, подготовленный Минстроем РФ, планируют внести в Госдуму в марте 2025 года. Об этом заявил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. «Детали предстоящих изменений в плане законопроектной деятельности не указаны. Но сейчас лишь в одном Жилищном кодексе (ЖК) упоминается целый ряд разных категорий граждан, которые могут претендовать на улучшение жилищных условий. Чаще всего в кодексе упоминается предоставление жилья по соцнайму — речь идет о малоимущих, чернобыльцах и сиротах», — передает газета «Ведомости» слова Павла Склянчука. Законопроект о внесении изменений в ЖК Минстрой должен подготовить к ноябрю 2024 года. По словам руководителя фонда «Институт экономики города», члена общественного совета при Минстрое Надежды Косаревой, сейчас тяжело назвать точнее количество нуждающихся во всех регионах страны, так как отсутствует единый учет. «По примерной оценке „Института экономики города“, всего их не менее 3,5 миллиона человек», — добавила Косарева. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многодетные семьи можно освободить от налога на единственное жилье. Также лидер государства пообещал поручить правительству изучить вопрос льготного субсидированного кредитования на автомобили для многодетных семей на Дальнем Востоке, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России создадут единую федеральную систему учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Законопроект, подготовленный Минстроем РФ, планируют внести в Госдуму в марте 2025 года. Об этом заявил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. «Детали предстоящих изменений в плане законопроектной деятельности не указаны. Но сейчас лишь в одном Жилищном кодексе (ЖК) упоминается целый ряд разных категорий граждан, которые могут претендовать на улучшение жилищных условий. Чаще всего в кодексе упоминается предоставление жилья по соцнайму — речь идет о малоимущих, чернобыльцах и сиротах», — передает газета «Ведомости» слова Павла Склянчука. Законопроект о внесении изменений в ЖК Минстрой должен подготовить к ноябрю 2024 года. По словам руководителя фонда «Институт экономики города», члена общественного совета при Минстрое Надежды Косаревой, сейчас тяжело назвать точнее количество нуждающихся во всех регионах страны, так как отсутствует единый учет. «По примерной оценке „Института экономики города“, всего их не менее 3,5 миллиона человек», — добавила Косарева. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многодетные семьи можно освободить от налога на единственное жилье. Также лидер государства пообещал поручить правительству изучить вопрос льготного субсидированного кредитования на автомобили для многодетных семей на Дальнем Востоке, передает «Царьград».