Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Индия в очередной раз заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС
Индия в очередной раз заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. Об этом сообщает одно из азербайджанских изданий.

«Индия в очередной раз воспрепятствовала вступлению Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена», — пишет Axar.az. Это уже не первый случай отказа Нью-Дели на вступление Баку в ШОС.

Ранее в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом, прошедших в китайском Тяньцзине, президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул вопрос отношений с Индией. По словам Алиева, Нью-Дели предпринимает попытки оказать давление на Баку на международной арене в ответ на поддержку, которую Азербайджан оказывает Пакистану.

На саммите ШОС в Китае присутствуют журналисты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Все актуальные новости с полей мероприятия публикуются в специальном сюжете агентства.

