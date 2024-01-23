В китайском Синьцзяне произошло землетрясение с магнитудой 7,1

23 января 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

Землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Синьцзян-Уйгурском автономном районе произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает китайское издание Sohu. Его магнитуда составила 7,1 балла по шкале Рихтера. Такая магнитуда землетрясения оценивается как «очень сильная». Землетрясение стало вторым за сутки. Пострадали 6 человек, двое из них — с тяжелыми травмами. В результате землетрясения полностью уничтожены 47 домов, еще 78 получили повреждения.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает китайское издание Sohu. Его магнитуда составила 7,1 балла по шкале Рихтера. Такая магнитуда землетрясения оценивается как «очень сильная». Землетрясение стало вторым за сутки. Пострадали 6 человек, двое из них — с тяжелыми травмами. В результате землетрясения полностью уничтожены 47 домов, еще 78 получили повреждения.