В китайском Синьцзяне произошло землетрясение с магнитудой 7,1

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, овраг, природа урала, оползень, катав-ивановский район
Землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая Фото:

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Его магнитуда составила 7,1 балла по шкале Рихтера. Такая магнитуда землетрясения оценивается как «очень сильная». Землетрясение стало вторым за сутки. Пострадали 6 человек, двое из них — с тяжелыми травмами. В результате землетрясения полностью уничтожены 47 домов, еще 78 получили повреждения.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает китайское издание Sohu. Его магнитуда составила 7,1 балла по шкале Рихтера. Такая магнитуда землетрясения оценивается как «очень сильная». Землетрясение стало вторым за сутки. Пострадали 6 человек, двое из них — с тяжелыми травмами. В результате землетрясения полностью уничтожены 47 домов, еще 78 получили повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...