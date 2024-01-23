В китайском Синьцзяне произошло землетрясение с магнитудой 7,1

Землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе произошло мощное землетрясение. Об этом
Его магнитуда составила 7,1 балла по шкале Рихтера. Такая магнитуда землетрясения оценивается как «очень сильная». Землетрясение стало вторым за сутки. Пострадали 6 человек, двое из них — с тяжелыми травмами. В результате землетрясения полностью уничтожены 47 домов, еще 78 получили повреждения.
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