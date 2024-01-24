В Тюмени простились с медсестрой из ЯНАО с позывным «Мурзай», погибшей на СВО

24 января 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

В Тюмени простились с медсестрой «Мурзай» из ЯНАО, погибшей на СВО Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюмени проводили в последний путь медсестру из ЯНАО Светлану Медведеву, погибшую при выполнении воинского долга. Похороны отважной девушки-бойца с позывным «Мурзай» прошли 24 января, сообщила пресс-служба администрации Лабытнанги. «На военном кладбище Тюмени состоялись похороны Светланы Медведевой. Медик с отважным сердцем была родом из Лабытнанги, ушла на спецоперацию добровольцем — очень хотела помогать нашим бойцам», — сообщает пресс-служба мэрии Лабытнанги в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Светлана родилась и выросла в Лабытнанги, после окончила Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде по специальности «Медико-профилактическое дело». В 2014 году девушка переехала в Тюмень, где сейчас живут ее родители. Мэр города Лабытнанги Марина Трескова выразила искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Светлана Медведева погибла в зоне спецоперации в ночь с 13 на 14 января. О гибели девушки сообщили в региональном отделении Союза десантников ЯНАО.

В Тюмени проводили в последний путь медсестру из ЯНАО Светлану Медведеву, погибшую при выполнении воинского долга. Похороны отважной девушки-бойца с позывным «Мурзай» прошли 24 января, сообщила пресс-служба администрации Лабытнанги. «На военном кладбище Тюмени состоялись похороны Светланы Медведевой. Медик с отважным сердцем была родом из Лабытнанги, ушла на спецоперацию добровольцем — очень хотела помогать нашим бойцам», — сообщает пресс-служба мэрии Лабытнанги в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Светлана родилась и выросла в Лабытнанги, после окончила Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде по специальности «Медико-профилактическое дело». В 2014 году девушка переехала в Тюмень, где сейчас живут ее родители. Мэр города Лабытнанги Марина Трескова выразила искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Светлана Медведева погибла в зоне спецоперации в ночь с 13 на 14 января. О гибели девушки сообщили в региональном отделении Союза десантников ЯНАО.