В Тюмени простились с медсестрой из ЯНАО с позывным «Мурзай», погибшей на СВО

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Могила Наталии Семонченковой на Западном кладбище. Екатеринбург, могила, ритуальные услуги, похоронный бизнес, похороны
В Тюмени простились с медсестрой «Мурзай» из ЯНАО, погибшей на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени проводили в последний путь медсестру из ЯНАО Светлану Медведеву, погибшую при выполнении воинского долга. Похороны отважной девушки-бойца с позывным «Мурзай» прошли 24 января, сообщила пресс-служба администрации Лабытнанги.

«На военном кладбище Тюмени состоялись похороны Светланы Медведевой. Медик с отважным сердцем была родом из Лабытнанги, ушла на спецоперацию добровольцем — очень хотела помогать нашим бойцам», — сообщает пресс-служба мэрии Лабытнанги в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Светлана родилась и выросла в Лабытнанги, после окончила Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде по специальности «Медико-профилактическое дело». В 2014 году девушка переехала в Тюмень, где сейчас живут ее родители. Мэр города Лабытнанги Марина Трескова выразила искренние соболезнования родным и близким павшего бойца.

Светлана Медведева погибла в зоне спецоперации в ночь с 13 на 14 января. О гибели девушки сообщили в региональном отделении Союза десантников ЯНАО.

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В Тюмени проводили в последний путь медсестру из ЯНАО Светлану Медведеву, погибшую при выполнении воинского долга. Похороны отважной девушки-бойца с позывным «Мурзай» прошли 24 января, сообщила пресс-служба администрации Лабытнанги. «На военном кладбище Тюмени состоялись похороны Светланы Медведевой. Медик с отважным сердцем была родом из Лабытнанги, ушла на спецоперацию добровольцем — очень хотела помогать нашим бойцам», — сообщает пресс-служба мэрии Лабытнанги в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Светлана родилась и выросла в Лабытнанги, после окончила Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде по специальности «Медико-профилактическое дело». В 2014 году девушка переехала в Тюмень, где сейчас живут ее родители. Мэр города Лабытнанги Марина Трескова выразила искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Светлана Медведева погибла в зоне спецоперации в ночь с 13 на 14 января. О гибели девушки сообщили в региональном отделении Союза десантников ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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