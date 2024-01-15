Медик из Лабытнанги (ЯНАО) Светлана Медведева погибла на передовой, в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном отделении «Союзе десантников» Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Не стало доброго жизнелюбивого человека, добровольцем ушедшей на СВО. Не стало настоящего человека — Светланы Медведевой („Мурзай“ — позывной женщины, примечание URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале «РО МОО „Союз десантников“ ЯНАО».
Ранее Светлана Медведева работала врачом в Тюмени. Подробности ее гибели не известны. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги для уточнения информации по погибшей. На момент публикации ответ не поступил.
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