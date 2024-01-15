Медсестра из ЯНАО погибла в зоне СВО. Фото

В зоне СВО погибла медсестра из Лабытнанги Светлана Медведева

15 января 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Светлана работала врачом в Лабытнанги и Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медик из Лабытнанги (ЯНАО) Светлана Медведева погибла на передовой, в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном отделении «Союзе десантников» Ямало-Ненецкого автономного округа. «Не стало доброго жизнелюбивого человека, добровольцем ушедшей на СВО. Не стало настоящего человека — Светланы Медведевой („Мурзай“ — позывной женщины, примечание URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале «РО МОО „Союз десантников“ ЯНАО». Ранее Светлана Медведева работала врачом в Тюмени. Подробности ее гибели не известны. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги для уточнения информации по погибшей. На момент публикации ответ не поступил. Медик Светлана Медведева из Лабытнанги погибла в зоне СВО Фото: telegram-канал «РО МОО „Союз десантников“ ЯНАО», https://t.me/vdv_89

Медик из Лабытнанги (ЯНАО) Светлана Медведева погибла на передовой, в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном отделении «Союзе десантников» Ямало-Ненецкого автономного округа. «Не стало доброго жизнелюбивого человека, добровольцем ушедшей на СВО. Не стало настоящего человека — Светланы Медведевой („Мурзай“ — позывной женщины, примечание URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале «РО МОО „Союз десантников“ ЯНАО». Ранее Светлана Медведева работала врачом в Тюмени. Подробности ее гибели не известны. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги для уточнения информации по погибшей. На момент публикации ответ не поступил.