Медсестра из ЯНАО погибла в зоне СВО. Фото

В зоне СВО погибла медсестра из Лабытнанги Светлана Медведева
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Светлана работала врачом в Лабытнанги и Тюмени Фото:
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Медик из Лабытнанги (ЯНАО) Светлана Медведева погибла на передовой, в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном отделении «Союзе десантников» Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Не стало доброго жизнелюбивого человека, добровольцем ушедшей на СВО. Не стало настоящего человека — Светланы Медведевой („Мурзай“ — позывной женщины, примечание URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале «РО МОО „Союз десантников“ ЯНАО».

Ранее Светлана Медведева работала врачом в Тюмени. Подробности ее гибели не известны. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги для уточнения информации по погибшей. На момент публикации ответ не поступил.

Медик Светлана Медведева из Лабытнанги погибла в зоне СВО
Медик Светлана Медведева из Лабытнанги погибла в зоне СВО
Фото:

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Медик из Лабытнанги (ЯНАО) Светлана Медведева погибла на передовой, в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном отделении «Союзе десантников» Ямало-Ненецкого автономного округа. «Не стало доброго жизнелюбивого человека, добровольцем ушедшей на СВО. Не стало настоящего человека — Светланы Медведевой („Мурзай“ — позывной женщины, примечание URA.RU)», — рассказали в официальном telegram-канале «РО МОО „Союз десантников“ ЯНАО». Ранее Светлана Медведева работала врачом в Тюмени. Подробности ее гибели не известны. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги для уточнения информации по погибшей. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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