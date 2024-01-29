Развлечения Спорт Глава WADA назвал дисквалификацию Валиевой «победой чистого спорта» 29 января 2024 в 21:31 Размер текста - 17 + Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Дисквалификация российской спортсменки Камилы Валиевой на четыре года — это «победа чистого спорта». Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. «Это означает победу WADA, чистого спорта и спортсменов во всем мире», — написал Банька в соцсети X (бывший Твитер). По его мнению, любой, кто «накачивает детей наркотиками, должен сидеть в тюрьме». Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. Российские спортсмены назвали решение политизированым, а Валиевой пожелали сил. В Кремле также призвали подавать апелляцию на решение. Дисквалификация российской спортсменки Камилы Валиевой на четыре года — это «победа чистого спорта». Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. «Это означает победу WADA, чистого спорта и спортсменов во всем мире», — написал Банька в соцсети X (бывший Твитер). По его мнению, любой, кто «накачивает детей наркотиками, должен сидеть в тюрьме». Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. Российские спортсмены назвали решение политизированым, а Валиевой пожелали сил. В Кремле также призвали подавать апелляцию на решение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям