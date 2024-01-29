Глава WADA назвал дисквалификацию Валиевой «победой чистого спорта»

Дисквалификация российской спортсменки Камилы Валиевой на четыре года — это «победа чистого спорта». Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.
«Это означает победу WADA, чистого спорта и спортсменов во всем мире», — написал Банька в соцсети X (бывший Твитер). По его мнению, любой, кто «накачивает детей наркотиками, должен сидеть в тюрьме».
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. Российские спортсмены назвали решение политизированым, а Валиевой пожелали сил. В Кремле также призвали подавать апелляцию на решение.
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