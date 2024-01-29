Глава WADA назвал дисквалификацию Валиевой «победой чистого спорта»

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года Фото:

Дисквалификация российской спортсменки Камилы Валиевой на четыре года — это «победа чистого спорта». Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

«Это означает победу WADA, чистого спорта и спортсменов во всем мире», — написал Банька в соцсети X (бывший Твитер). По его мнению, любой, кто «накачивает детей наркотиками, должен сидеть в тюрьме».

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. Российские спортсмены назвали решение политизированым, а Валиевой пожелали сил. В Кремле также призвали подавать апелляцию на решение.

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Дисквалификация российской спортсменки Камилы Валиевой на четыре года — это «победа чистого спорта». Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. «Это означает победу WADA, чистого спорта и спортсменов во всем мире», — написал Банька в соцсети X (бывший Твитер). По его мнению, любой, кто «накачивает детей наркотиками, должен сидеть в тюрьме». Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. Российские спортсмены назвали решение политизированым, а Валиевой пожелали сил. В Кремле также призвали подавать апелляцию на решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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