Украина запретит торговать тем, кто поставляет продовольствие пяти странам ЕС

Украина ужесточила правила транзита своей сельхозпродукции в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. За использование этих стран в качестве рынков сбыта будут исключать из перечня верифицированных субъектов украинского АПК, указано в принятом документе.
«Украинское правительство приняло постановление, которое меняет правила транзита сельхозпродукции в Восточную Европу: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. В случае сбыта продукции в государстве вместо транзита через него, поставщика будут исключать из списка верифицированных субъектов АПК», — сообщает «
Подать заявку обратно поставщик сможет не раньше, чем через полгода после исключения. Как сообщает издание, фактически контроль за ситуацией возложен на европейские страны, которые должны фиксировать нарушение правил и передавать сведения о них Украине.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что государство собирается восстановить запрет на поставки украинского зерна в европейские страны. По его словам, Венгрия хотела бы вернуться к первоначальному соглашению, которое заключалось в обеспечении транзита, а не импорта зерна.
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