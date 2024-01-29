Украина запретит торговать тем, кто поставляет продовольствие пяти странам ЕС

30 января 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Украина потребовала использовать страны Европы для транзита, а не сбыта зерна Фото: Илья Московец © URA.RU Украина ужесточила правила транзита своей сельхозпродукции в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. За использование этих стран в качестве рынков сбыта будут исключать из перечня верифицированных субъектов украинского АПК, указано в принятом документе. «Украинское правительство приняло постановление, которое меняет правила транзита сельхозпродукции в Восточную Европу: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. В случае сбыта продукции в государстве вместо транзита через него, поставщика будут исключать из списка верифицированных субъектов АПК», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на документ. Подать заявку обратно поставщик сможет не раньше, чем через полгода после исключения. Как сообщает издание, фактически контроль за ситуацией возложен на европейские страны, которые должны фиксировать нарушение правил и передавать сведения о них Украине. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что государство собирается восстановить запрет на поставки украинского зерна в европейские страны. По его словам, Венгрия хотела бы вернуться к первоначальному соглашению, которое заключалось в обеспечении транзита, а не импорта зерна.

Украина ужесточила правила транзита своей сельхозпродукции в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. За использование этих стран в качестве рынков сбыта будут исключать из перечня верифицированных субъектов украинского АПК, указано в принятом документе. «Украинское правительство приняло постановление, которое меняет правила транзита сельхозпродукции в Восточную Европу: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. В случае сбыта продукции в государстве вместо транзита через него, поставщика будут исключать из списка верифицированных субъектов АПК», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ. Подать заявку обратно поставщик сможет не раньше, чем через полгода после исключения. Как сообщает издание, фактически контроль за ситуацией возложен на европейские страны, которые должны фиксировать нарушение правил и передавать сведения о них Украине. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что государство собирается восстановить запрет на поставки украинского зерна в европейские страны. По его словам, Венгрия хотела бы вернуться к первоначальному соглашению, которое заключалось в обеспечении транзита, а не импорта зерна.