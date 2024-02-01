Робот на выставке «Россия» нарисовал портрет Путина по фотографии. Видео

01 февраля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Владимира Путина удивило то, как робот рисует его портрет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Робот на холсте нарисовал портрет президента России Владимира Путина по фотографии. На выставке «Россия» на ВДНХ глава РФ опробовал возможности одной из цифровых разработок. «Президенту предложили опробовать разработку, он согласился. Камера сфотографировала президента, он выбрал стилистику будущего рисунка, робот после небольшой паузы принялся за работу», — сообщает РИА Новости. Устройство разработал Сбер. Отмечается, что цифровой портрет потом можно забрать на любом цифровом носителе. Картина может быть выполнена в разных стилях, как пожелает человек. Рядом с президентом стояли участники «Движения первых». Они удивились, как машина детально рисует. Это поразило и самого Путина. Одна из школьниц пошутила, что робот после законченного рисунка должен быть подписать работу так: «Оцените, пожалуйста, я не подлиза». Глава РФ в ответ заявил: «Если кудри мне нарисует, то подлиза». Путин посетил выставку Россия уже в четвертый раз. В последний раз он был на ВДНХ несколько дней назад, сообщает RT. Он также побывал на съезде «Движения первых», где вместе с участниками спел гимн России. Выставка «Россия» работает с 4 ноября. На ней представлены лучшие достижения страны.

Робот на холсте нарисовал портрет президента России Владимира Путина по фотографии. На выставке «Россия» на ВДНХ глава РФ опробовал возможности одной из цифровых разработок. «Президенту предложили опробовать разработку, он согласился. Камера сфотографировала президента, он выбрал стилистику будущего рисунка, робот после небольшой паузы принялся за работу», — сообщает РИА Новости. Устройство разработал Сбер. Отмечается, что цифровой портрет потом можно забрать на любом цифровом носителе. Картина может быть выполнена в разных стилях, как пожелает человек. Рядом с президентом стояли участники «Движения первых». Они удивились, как машина детально рисует. Это поразило и самого Путина. Одна из школьниц пошутила, что робот после законченного рисунка должен быть подписать работу так: «Оцените, пожалуйста, я не подлиза». Глава РФ в ответ заявил: «Если кудри мне нарисует, то подлиза». Путин посетил выставку Россия уже в четвертый раз. В последний раз он был на ВДНХ несколько дней назад, сообщает RT. Он также побывал на съезде «Движения первых», где вместе с участниками спел гимн России. Выставка «Россия» работает с 4 ноября. На ней представлены лучшие достижения страны.