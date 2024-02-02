02 февраля 2024

В Германии протестующие фермеры блокировали трассу навозом. Видео

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40 тракторов убирали навоз с трассы (архивное фото) Фото:

Протестующие фермеры перекрыли федеральную трассу навозом на севере Германии под Брауншвейгом. Протестующие заблокировали дорогу на несколько часов из-за чего образовалась большая пробка. Об этом сообщили немецкие журналисты.

«Автомагистраль между Брауншвейгом и Пайне была заблокирована на несколько часов из-за акции протеста. Результат: километровая пробка», — говорится в репортаже телеканала NDR.

Уточняется, что движение по трассе было заблокировано на восемь часов, а в акции участвовало 40 тракторов. Куча навоза, деревьев и шин достигла двух метров в высоту. Правоохранители возбудили дело на протестующих.

Протесты фермеров в Германии начались в январе 2024 года. Немцев не устраивает политика канцлера страны Олафа Шольца. К проводимым акциям также присоединились коллеги из других стран: Италии, Франции, Польши и Нидерландов. Фермеры 1 февраля также заблокировали тракторами с растянутыми лозунгами здание парламента в Брюсселе, передает RT.

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Протестующие фермеры перекрыли федеральную трассу навозом на севере Германии под Брауншвейгом. Протестующие заблокировали дорогу на несколько часов из-за чего образовалась большая пробка. Об этом сообщили немецкие журналисты. «Автомагистраль между Брауншвейгом и Пайне была заблокирована на несколько часов из-за акции протеста. Результат: километровая пробка», — говорится в репортаже телеканала NDR. Уточняется, что движение по трассе было заблокировано на восемь часов, а в акции участвовало 40 тракторов. Куча навоза, деревьев и шин достигла двух метров в высоту. Правоохранители возбудили дело на протестующих. Протесты фермеров в Германии начались в январе 2024 года. Немцев не устраивает политика канцлера страны Олафа Шольца. К проводимым акциям также присоединились коллеги из других стран: Италии, Франции, Польши и Нидерландов. Фермеры 1 февраля также заблокировали тракторами с растянутыми лозунгами здание парламента в Брюсселе, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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