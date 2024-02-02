В Германии протестующие фермеры блокировали трассу навозом. Видео

03 февраля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

40 тракторов убирали навоз с трассы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Протестующие фермеры перекрыли федеральную трассу навозом на севере Германии под Брауншвейгом. Протестующие заблокировали дорогу на несколько часов из-за чего образовалась большая пробка. Об этом сообщили немецкие журналисты. «Автомагистраль между Брауншвейгом и Пайне была заблокирована на несколько часов из-за акции протеста. Результат: километровая пробка», — говорится в репортаже телеканала NDR. Уточняется, что движение по трассе было заблокировано на восемь часов, а в акции участвовало 40 тракторов. Куча навоза, деревьев и шин достигла двух метров в высоту. Правоохранители возбудили дело на протестующих. Протесты фермеров в Германии начались в январе 2024 года. Немцев не устраивает политика канцлера страны Олафа Шольца. К проводимым акциям также присоединились коллеги из других стран: Италии, Франции, Польши и Нидерландов. Фермеры 1 февраля также заблокировали тракторами с растянутыми лозунгами здание парламента в Брюсселе, передает RT.

Протестующие фермеры перекрыли федеральную трассу навозом на севере Германии под Брауншвейгом. Протестующие заблокировали дорогу на несколько часов из-за чего образовалась большая пробка. Об этом сообщили немецкие журналисты. «Автомагистраль между Брауншвейгом и Пайне была заблокирована на несколько часов из-за акции протеста. Результат: километровая пробка», — говорится в репортаже телеканала NDR. Уточняется, что движение по трассе было заблокировано на восемь часов, а в акции участвовало 40 тракторов. Куча навоза, деревьев и шин достигла двух метров в высоту. Правоохранители возбудили дело на протестующих. Протесты фермеров в Германии начались в январе 2024 года. Немцев не устраивает политика канцлера страны Олафа Шольца. К проводимым акциям также присоединились коллеги из других стран: Италии, Франции, Польши и Нидерландов. Фермеры 1 февраля также заблокировали тракторами с растянутыми лозунгами здание парламента в Брюсселе, передает RT.