В МИД Турции раскрыли, что обсудят в ходе визита Путина

Турция рассчитывает обсудить в ходе визита Путина Сирию, Газу и газовый вопрос

04 февраля 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Представители Турции и России обсудят ситуацию в Сирии и Газе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители Турции планируют обсудить в ходе визита в страну президента России Владимира Путина ситуацию в Сирии и секторе Газа. Также идет подготовка к обсуждению сотрудничества по поставкам газа. Об этом рассказал глава МИД Хакан Фидан. «Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС „Аккую“. Главы государств Турции и России обсудят положение в Сирии и Газе», — заявил Фидан в интервью телеканалу A Haber. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента РФ Владимир Путин может посетить Турцию. Он добавил, что идет подготовка к предстоящему визиту.

Представители Турции планируют обсудить в ходе визита в страну президента России Владимира Путина ситуацию в Сирии и секторе Газа. Также идет подготовка к обсуждению сотрудничества по поставкам газа. Об этом рассказал глава МИД Хакан Фидан. «Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС „Аккую“. Главы государств Турции и России обсудят положение в Сирии и Газе», — заявил Фидан в интервью телеканалу A Haber. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента РФ Владимир Путин может посетить Турцию. Он добавил, что идет подготовка к предстоящему визиту.