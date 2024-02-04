В МИД Турции раскрыли, что обсудят в ходе визита Путина

Представители Турции планируют обсудить в ходе визита в страну президента России Владимира Путина ситуацию в Сирии и секторе Газа. Также идет подготовка к обсуждению сотрудничества по поставкам газа. Об этом рассказал глава МИД Хакан Фидан.
«Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС „Аккую“. Главы государств Турции и России обсудят положение в Сирии и Газе», — заявил Фидан в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента РФ Владимир Путин может посетить Турцию. Он добавил, что идет подготовка к предстоящему визиту.
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