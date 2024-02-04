04 февраля 2024

В МИД Турции раскрыли, что обсудят в ходе визита Путина

Турция рассчитывает обсудить в ходе визита Путина Сирию, Газу и газовый вопрос
© Служба новостей «URA.RU»
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Представители Турции и России обсудят ситуацию в Сирии и Газе Фото:

Представители Турции планируют обсудить в ходе визита в страну президента России Владимира Путина ситуацию в Сирии и секторе Газа. Также идет подготовка к обсуждению сотрудничества по поставкам газа. Об этом рассказал глава МИД Хакан Фидан.

«Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС „Аккую“. Главы государств Турции и России обсудят положение в Сирии и Газе», — заявил Фидан в интервью телеканалу A Haber.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента РФ Владимир Путин может посетить Турцию. Он добавил, что идет подготовка к предстоящему визиту.

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Представители Турции планируют обсудить в ходе визита в страну президента России Владимира Путина ситуацию в Сирии и секторе Газа. Также идет подготовка к обсуждению сотрудничества по поставкам газа. Об этом рассказал глава МИД Хакан Фидан. «Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС „Аккую“. Главы государств Турции и России обсудят положение в Сирии и Газе», — заявил Фидан в интервью телеканалу A Haber. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента РФ Владимир Путин может посетить Турцию. Он добавил, что идет подготовка к предстоящему визиту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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