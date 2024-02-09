Как в морозы сохранить тепло в квартире

Эксперт Середенкова: в холод нужно плотно закрывать окна для сохранения тепла

09 февраля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Чтобы сохранить тепло в квартире, нужно заклеить окна утеплителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для сохранения тепла в квартире в морозное время нужно проверять окна и двери, они должны быть плотно закрыты. В ином случае это может привести к появлению сквозняков. Об этом сообщила гендиректор управляющей компании Level Group Татьяна Середенкова. «Нужно проверить окна и двери в подъезде. Если они открыты или неплотно закрыты, то выстужают места общего пользования, а следом и квартиры, появляются сквозняки», — передает «Российская газета» слова Середенковой. Она отметила, что все крыло дома может выстужать неплотно закрытая дверь подъезда. Кроме того, нужно проверить и отрегулировать окна в квартире самостоятельно или с помощью специалиста. По словам гендиректора управляющей компании, если окна пропускают тепло, то можно заклеить их специальным утеплителем. Однако лучше не заклеивать окно, открывающееся на проветривание. Это связано с тем, что без поступления воздуха из подобных окон будет нарушаться уровень влажности в квартире, а на откосах будет копиться влага. Все это может привести к распространению плесени. Ранее врач-аллерголог Наталья Мальцева рассказала, что аллергия на холод может проявляться в виде крапивницы, отеков, резкого снижения кровяного давления и нарушения дыхания у людей с астмой. По словам врача, при обнаружении подобных симптомов могут помочь противоаллергические антигистаминные препараты, пишет «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для сохранения тепла в квартире в морозное время нужно проверять окна и двери, они должны быть плотно закрыты. В ином случае это может привести к появлению сквозняков. Об этом сообщила гендиректор управляющей компании Level Group Татьяна Середенкова. «Нужно проверить окна и двери в подъезде. Если они открыты или неплотно закрыты, то выстужают места общего пользования, а следом и квартиры, появляются сквозняки», — передает «Российская газета» слова Середенковой. Она отметила, что все крыло дома может выстужать неплотно закрытая дверь подъезда. Кроме того, нужно проверить и отрегулировать окна в квартире самостоятельно или с помощью специалиста. По словам гендиректора управляющей компании, если окна пропускают тепло, то можно заклеить их специальным утеплителем. Однако лучше не заклеивать окно, открывающееся на проветривание. Это связано с тем, что без поступления воздуха из подобных окон будет нарушаться уровень влажности в квартире, а на откосах будет копиться влага. Все это может привести к распространению плесени. Ранее врач-аллерголог Наталья Мальцева рассказала, что аллергия на холод может проявляться в виде крапивницы, отеков, резкого снижения кровяного давления и нарушения дыхания у людей с астмой. По словам врача, при обнаружении подобных симптомов могут помочь противоаллергические антигистаминные препараты, пишет «Утро.ру».