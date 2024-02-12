Астраханец изнасиловал и выкинул из окна беременную женщину

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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении жителя Астрахани, который изнасиловал женщину, а затем выкинул ее в окно Фото:

В Астрахани мужчина изнасиловал беременную женщину, а затем вытолкнул ее из окна. На подозреваемого возбудили уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера, покушении на убийство женщины», — сообщили в telegram-канале следственного комитета РФ. Там добавили, что мужчина, совершая преступление, знал, что астраханка беременна.

По версии следствия, подозреваемый под угрозой убийства изнасиловал астраханку и совершил иные действия сексуального характера, затем ударил ее и вытолкнул в окно пятого этажа. Женщину госпитализировали, она осталась жива, однако ребенка спасти не удалось. В настоящее время мужчина заключен под стражу, заключили в канале.

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В Астрахани мужчина изнасиловал беременную женщину, а затем вытолкнул ее из окна. На подозреваемого возбудили уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера, покушении на убийство женщины», — сообщили в telegram-канале следственного комитета РФ. Там добавили, что мужчина, совершая преступление, знал, что астраханка беременна. По версии следствия, подозреваемый под угрозой убийства изнасиловал астраханку и совершил иные действия сексуального характера, затем ударил ее и вытолкнул в окно пятого этажа. Женщину госпитализировали, она осталась жива, однако ребенка спасти не удалось. В настоящее время мужчина заключен под стражу, заключили в канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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