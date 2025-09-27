Французские следователи, не располагая реальными доказательствами, рассматривают версию, согласно которой свиные головы, найденные перед мечетями в Париже, якобы были оставлены иностранцами при содействии российских спецслужб. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
В начале сентября префект полиции Парижа Лоран Нуньес сообщил, что головы свиней были обнаружены перед несколькими мечетями в столице и пригородах. На одной из голов было написано «Макрон». Вскоре началось расследование, в ходе которого полиция установила, что подозреваемые использовали автомобиль с сербскими номерами и хорватские телефоны. Как сообщает RTL, эти люди вскоре покинули страну.
Французская газета Le Monde цитирует источник в прокуратуре, который утверждает, что все эти события связаны с одним человеком, находящимся в Сербии. Именно этот человек, по данным французских следователей, якобы стоял за акциями, в том числе за порчей памятника жертвам Холокоста и тремя случаями забрызгивания синагог в Париже.
Эта версия, как сообщает издание, подкрепляется разведывательными данными, полученными в рамках международного сотрудничества. Несмотря на это, в статье подчеркивается, что на данный момент у французского правосудия нет доказательств причастности России к данным происшествиям. Тем не менее, западные СМИ продолжают выдвигать обвинения в адрес России, не предоставляя конкретных доказательств, что напоминает ситуацию с прежними обвинениями, например, по делу о вмешательстве в выборы США. В России подобные утверждения отвергают как голословные.
