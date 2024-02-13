Блогер Шабутдинов заявил, что входит в топ-5 вдохновляющих людей мира

13 февраля 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Суд после заявления Шабутдинова продлил ему арест до 16 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве Блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов в зале Таганского суда Москвы сделал заявление, что он входит в топ-5 вдохновляющих людей мира. Он поставил себя наравне с основателем Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым и американским миллиардером и инженером Илоном Маском. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Шабутдинов в суде заявил, что входит в топ-5 самых вдохновляющих людей мира вместе с Илоном Маском и Павлом Дуровым», — передает канал слова Шабутдинова. Он также добавил, что сейчас сидит в клетке человек, который вдохновил на бизнес целое поколение людей. Кроме того, на заседание суда блогер пришел с книгой «Цитадель» автора Антуана де Сент-Экзюпери. Сегодня суд рассматривал вопрос о продлении ареста Шабутдинову. Также следствие отметило, что против него было заведено еще семь уголовных дел. По этому вопросу будут допрошены еще свыше 100 свидетелей. При этом суд продлил арест блогеру до 16 апреля 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее в начале ноября 2023 года м был арестован в Москве. Мужчина занимался проведением тренингов для предпринимателей, которые считаются мошенниками в Интернете. Кроме того, на блогера много раз подавали в суд за его деятельность. Подробнее URA.RU рассказывает в своем сюжете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов в зале Таганского суда Москвы сделал заявление, что он входит в топ-5 вдохновляющих людей мира. Он поставил себя наравне с основателем Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым и американским миллиардером и инженером Илоном Маском. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Шабутдинов в суде заявил, что входит в топ-5 самых вдохновляющих людей мира вместе с Илоном Маском и Павлом Дуровым», — передает канал слова Шабутдинова. Он также добавил, что сейчас сидит в клетке человек, который вдохновил на бизнес целое поколение людей. Кроме того, на заседание суда блогер пришел с книгой «Цитадель» автора Антуана де Сент-Экзюпери. Сегодня суд рассматривал вопрос о продлении ареста Шабутдинову. Также следствие отметило, что против него было заведено еще семь уголовных дел. По этому вопросу будут допрошены еще свыше 100 свидетелей. При этом суд продлил арест блогеру до 16 апреля 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее в начале ноября 2023 года м был арестован в Москве. Мужчина занимался проведением тренингов для предпринимателей, которые считаются мошенниками в Интернете. Кроме того, на блогера много раз подавали в суд за его деятельность. Подробнее URA.RU рассказывает в своем сюжете.