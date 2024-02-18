Протестующие на границе Польши и Украины сорвали поставку техники ВСУ

18 февраля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Протесты на границе Польши и Украины продолжаются до сих пор Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie Поляки устроили протест на границе с Украиной — они не пустили фуру с автомобилями для ВСУ. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. «Протестующие поляки не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ. Протестующие были в нетрезвом состоянии», — говорится в telegram-канале телеканала. ТСН также выложил видео с водителем фуры. Он показал все документы, согласно которым был разрешен проезд со стороны Польши. Однако полякам было все равно, как сообщает телеканал, и они развернули фуру. Отношения между Польшей и Украиной осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре 2023 года Еврокомиссия не стала продлевать запрет на ввоз зерна с Украины. В ответ Польша ввела свои ограничения, несмотря на санкции от ЕС. После этого польские фермеры стали выступать с акциями протеста. Активисты рассказывали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в КПП «Дорохуск». Протесты идут до сих пор с небольшими перерывами.

Поляки устроили протест на границе с Украиной — они не пустили фуру с автомобилями для ВСУ. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. «Протестующие поляки не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ. Протестующие были в нетрезвом состоянии», — говорится в telegram-канале телеканала. ТСН также выложил видео с водителем фуры. Он показал все документы, согласно которым был разрешен проезд со стороны Польши. Однако полякам было все равно, как сообщает телеканал, и они развернули фуру. Отношения между Польшей и Украиной осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре 2023 года Еврокомиссия не стала продлевать запрет на ввоз зерна с Украины. В ответ Польша ввела свои ограничения, несмотря на санкции от ЕС. После этого польские фермеры стали выступать с акциями протеста. Активисты рассказывали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в КПП «Дорохуск». Протесты идут до сих пор с небольшими перерывами.