ЕК угрожает Венгрии, Польше и Словакии за запрет на импорт зерна с Украины

12 декабря 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Венгрия, Польша и Словакия установили запрет на поставки украинского зерна на свои рынки Фото: Илья Московец © URA.RU Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судебным преследованием из-за того, что они установили в одностороннем порядке запрет на поставки украинского зерна на свои рынки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. «Теперь Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за ответные меры, принятые на национальном уровне (запрет на поставки украинского зерна — прим. URA.RU)», — сказал министр, заявление которого опубликовано на сайте венгерского Минсельхоза. Он также напомнил, что страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, так как он наносил серьезный ущерб интересам их фермеров. Министр сельского хозяйства Венгрии заявлял, что страна запретила ввоз зерна и еще 20 видов аграрной продукции с Украины. Схожие меры приняли власти Словакии и Польши, передает RT. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не намерена открывать свой рынок для украинского зерна. Он подчеркнул, что Варшава будет действовать жестко в вопросах защиты интересов внутреннего рынка. Некоторые страны сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судебным преследованием из-за того, что они установили в одностороннем порядке запрет на поставки украинского зерна на свои рынки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. «Теперь Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за ответные меры, принятые на национальном уровне (запрет на поставки украинского зерна — прим. URA.RU)», — сказал министр, заявление которого опубликовано на сайте венгерского Минсельхоза. Он также напомнил, что страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, так как он наносил серьезный ущерб интересам их фермеров. Министр сельского хозяйства Венгрии заявлял, что страна запретила ввоз зерна и еще 20 видов аграрной продукции с Украины. Схожие меры приняли власти Словакии и Польши, передает RT. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не намерена открывать свой рынок для украинского зерна. Он подчеркнул, что Варшава будет действовать жестко в вопросах защиты интересов внутреннего рынка. Некоторые страны сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.