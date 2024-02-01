FT узнала о связи Орбана с организацией массовых протестов в ЕС

FT: протесты фермеров в Брюсселе организовал связанный с Орбаном центр

02 февраля 2024 в 04:13 Размер текста - 17 +

Советник Орбана входит в руководство организации, стоящей за протестами в ЕС Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана входит в руководство организации MCC Brussels, которая стоит за организацией протестов фермеров в Брюсселе и других странах ЕС. Об этом сообщают источники британского издания. «Протесты фермеров против сельскохозяйственной политики ЕС начались в Брюсселе в конце января и затронули Францию, Германию, Италию, Польшу и другие страны. Они организованы при участии аналитического центра MCC Brussels, в руководство которого входит советник премьер-министра Виктора Орбана — Балаж Орбан», — сообщает издание Financial Times . Протесты фермеров в январе начались в Германии. Большую часть немцев не устраивает политика, проводимая правительством канцлера страны Олафа Шольца, передает «Царьград». К ним присоединились коллеги из Нидерландов и Франции. Самый крупный в Европе рынок Рюнжи французские фермеры заблокировали 28 января. Позднее к акциям решили присоединиться таксисты. Власти Франции 31 января озвучили уже третий пакет мер, которыми они пытаются успокоить бунтующих сельхозпроизводителей.

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана входит в руководство организации MCC Brussels, которая стоит за организацией протестов фермеров в Брюсселе и других странах ЕС. Об этом сообщают источники британского издания. «Протесты фермеров против сельскохозяйственной политики ЕС начались в Брюсселе в конце января и затронули Францию, Германию, Италию, Польшу и другие страны. Они организованы при участии аналитического центра MCC Brussels, в руководство которого входит советник премьер-министра Виктора Орбана — Балаж Орбан», — сообщает издание Financial Times. Протесты фермеров в январе начались в Германии. Большую часть немцев не устраивает политика, проводимая правительством канцлера страны Олафа Шольца, передает «Царьград». К ним присоединились коллеги из Нидерландов и Франции. Самый крупный в Европе рынок Рюнжи французские фермеры заблокировали 28 января. Позднее к акциям решили присоединиться таксисты. Власти Франции 31 января озвучили уже третий пакет мер, которыми они пытаются успокоить бунтующих сельхозпроизводителей.