09 марта 2024

Боец СВО сделал предложение девушке-волонтеру на концерте SHAMAN’а

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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
На концерте SHAMAN’а военный сделал предложение девушке Фото:

В Москве участник спецоперации на Украине Азамат Мамаев сделал предложение своей девушке-волонтеру во время концерта певца SHAMAN’а в «Крокус Сити». Будущие супруги встречаются уже полгода.

«В „Крокус Сити“, в Москве, состоялся концерт российского певца SHAMAN’а. <…> Во время концерта ветеран специальной военной операции Азамат Мамаев сделал предложение своей возлюбленной, девушке-волонтеру Дарье», — передает «Комсомольская правда».

Дарья заявила, что встречается с военным уже полгода. Девушка помогает бойцам СВО. Она познакомилась с будущим супругом в госпитале, куда Мамаев попал после ранения.

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В Москве участник спецоперации на Украине Азамат Мамаев сделал предложение своей девушке-волонтеру во время концерта певца SHAMAN’а в «Крокус Сити». Будущие супруги встречаются уже полгода. «В „Крокус Сити“, в Москве, состоялся концерт российского певца SHAMAN’а. <…> Во время концерта ветеран специальной военной операции Азамат Мамаев сделал предложение своей возлюбленной, девушке-волонтеру Дарье», — передает «Комсомольская правда». Дарья заявила, что встречается с военным уже полгода. Девушка помогает бойцам СВО. Она познакомилась с будущим супругом в госпитале, куда Мамаев попал после ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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