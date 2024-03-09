На концерте SHAMAN’а военный сделал предложение девушке
В Москве участник спецоперации на Украине Азамат Мамаев сделал предложение своей девушке-волонтеру во время концерта певца SHAMAN’а в «Крокус Сити». Будущие супруги встречаются уже полгода.
«В „Крокус Сити“, в Москве, состоялся концерт российского певца SHAMAN’а. <…> Во время концерта ветеран специальной военной операции Азамат Мамаев сделал предложение своей возлюбленной, девушке-волонтеру Дарье», — передает «Комсомольская правда».
Дарья заявила, что встречается с военным уже полгода. Девушка помогает бойцам СВО. Она познакомилась с будущим супругом в госпитале, куда Мамаев попал после ранения.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.