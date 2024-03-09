Общество Боец СВО сделал предложение девушке-волонтеру на концерте SHAMAN’а 10 марта 2024 в 09:21 Размер текста - 17 + На концерте SHAMAN’а военный сделал предложение девушке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве участник спецоперации на Украине Азамат Мамаев сделал предложение своей девушке-волонтеру во время концерта певца SHAMAN’а в «Крокус Сити». Будущие супруги встречаются уже полгода. «В „Крокус Сити“, в Москве, состоялся концерт российского певца SHAMAN’а. <…> Во время концерта ветеран специальной военной операции Азамат Мамаев сделал предложение своей возлюбленной, девушке-волонтеру Дарье», — передает «Комсомольская правда». Дарья заявила, что встречается с военным уже полгода. Девушка помогает бойцам СВО. Она познакомилась с будущим супругом в госпитале, куда Мамаев попал после ранения. В Москве участник спецоперации на Украине Азамат Мамаев сделал предложение своей девушке-волонтеру во время концерта певца SHAMAN’а в «Крокус Сити». Будущие супруги встречаются уже полгода. «В „Крокус Сити“, в Москве, состоялся концерт российского певца SHAMAN’а. <…> Во время концерта ветеран специальной военной операции Азамат Мамаев сделал предложение своей возлюбленной, девушке-волонтеру Дарье», — передает «Комсомольская правда». Дарья заявила, что встречается с военным уже полгода. Девушка помогает бойцам СВО. Она познакомилась с будущим супругом в госпитале, куда Мамаев попал после ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям