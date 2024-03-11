Правительство предлагает освободить от платы за капремонт детей погибших героев

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Дом Правительства Российской Федерации. Москва, белый дом, здание правительства рф, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации
В правительстве обсуждают новые льготы для россиян Фото:

В России могут освободить родственников и детей героев России и СССР от взносов за капремонт, а также ввести льготы на земельные участки для наследников. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к парламентской комиссии.

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Соответствующие поправки предложены правительством ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Для родственников, если они являются наследниками героя, предлагается ввести льготу на получение земельного участка и освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт. Речь, по словам источника ТАСС, идет о несовершеннолетних детях, инвалидах и студентах, обучающихся на очной форме.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство направит миллиард на социальную газификацию. Соответствующее распоряжение озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

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В России могут освободить родственников и детей героев России и СССР от взносов за капремонт, а также ввести льготы на земельные участки для наследников. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к парламентской комиссии. Соответствующие поправки предложены правительством ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Для родственников, если они являются наследниками героя, предлагается ввести льготу на получение земельного участка и освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт. Речь, по словам источника ТАСС, идет о несовершеннолетних детях, инвалидах и студентах, обучающихся на очной форме. Ранее URA.RU сообщало, что правительство направит миллиард на социальную газификацию. Соответствующее распоряжение озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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