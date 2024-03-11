Правительство предлагает освободить от платы за капремонт детей погибших героев

11 марта 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

В правительстве обсуждают новые льготы для россиян Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России могут освободить родственников и детей героев России и СССР от взносов за капремонт, а также ввести льготы на земельные участки для наследников. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к парламентской комиссии. Новость по теме Правительство направит регионам миллиард на социальную газификацию Соответствующие поправки предложены правительством ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Для родственников, если они являются наследниками героя, предлагается ввести льготу на получение земельного участка и освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт. Речь, по словам источника ТАСС, идет о несовершеннолетних детях, инвалидах и студентах, обучающихся на очной форме. Ранее URA.RU сообщало, что правительство направит миллиард на социальную газификацию. Соответствующее распоряжение озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

В России могут освободить родственников и детей героев России и СССР от взносов за капремонт, а также ввести льготы на земельные участки для наследников. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к парламентской комиссии. Соответствующие поправки предложены правительством ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Для родственников, если они являются наследниками героя, предлагается ввести льготу на получение земельного участка и освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт. Речь, по словам источника ТАСС, идет о несовершеннолетних детях, инвалидах и студентах, обучающихся на очной форме. Ранее URA.RU сообщало, что правительство направит миллиард на социальную газификацию. Соответствующее распоряжение озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.