Правительство предлагает освободить от платы за капремонт детей погибших героев

В России могут освободить родственников и детей героев России и СССР от взносов за капремонт, а также ввести льготы на земельные участки для наследников. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к парламентской комиссии.
Соответствующие поправки предложены правительством ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Для родственников, если они являются наследниками героя, предлагается ввести льготу на получение земельного участка и освобождении от уплаты взносов на капитальный ремонт. Речь, по словам источника ТАСС, идет о несовершеннолетних детях, инвалидах и студентах, обучающихся на очной форме.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство направит миллиард на социальную газификацию. Соответствующее распоряжение озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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