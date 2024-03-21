Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла, военный дрон
Военнослужащие группировки «Центр» использовали дроны для уничтожения целей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские БПЛА уничтожили технику и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Военнослужащие операторы FPV-дронов группировки войск „Центр“ уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в районе активных боевых действий специальной военной операции на Авдеевском направлении», — заявили в оборонном ведомстве. Там же добавили, что операторы подняли в воздух разведывательный дрон после того, как скрытно выдвинулись к украинским позициям через лесопосадки.

В Минобороны отмечают, что техника ВСУ была уничтожена дроном-камикадзе. После чего разведывательный дрон подтвердил попадание в боевую машину и детонацию боекомплекта.

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Российские БПЛА уничтожили технику и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Военнослужащие операторы FPV-дронов группировки войск „Центр“ уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в районе активных боевых действий специальной военной операции на Авдеевском направлении», — заявили в оборонном ведомстве. Там же добавили, что операторы подняли в воздух разведывательный дрон после того, как скрытно выдвинулись к украинским позициям через лесопосадки. В Минобороны отмечают, что техника ВСУ была уничтожена дроном-камикадзе. После чего разведывательный дрон подтвердил попадание в боевую машину и детонацию боекомплекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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