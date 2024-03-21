Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Российские БПЛА уничтожили технику и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Военнослужащие операторы FPV-дронов группировки войск „Центр“ уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в районе активных боевых действий специальной военной операции на Авдеевском направлении», — заявили в оборонном ведомстве. Там же добавили, что операторы подняли в воздух разведывательный дрон после того, как скрытно выдвинулись к украинским позициям через лесопосадки.
В Минобороны отмечают, что техника ВСУ была уничтожена дроном-камикадзе. После чего разведывательный дрон подтвердил попадание в боевую машину и детонацию боекомплекта.
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