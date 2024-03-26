Глава ФСБ РФ предсказал будущее Буданова*

26 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Глава ФСБ Бортников заявил, что Кирилл Буданов * (на фото) долго не проживет Фото: Официальный сайт президента Украины Глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в будущем погибнет. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. Журналист Павел Зарубин спросил у Бортникова, почему Буданов и его коллеги «все еще живы». «Все впереди», — ответил на это глава ФСБ РФ. Ранее Бортников заявил, что теракт в «Крокусе» спровоцировали Киев и западные спецслужбы. По его словам, это была попытка дестабилизировать обстановку и вызвать панику в российском обществе. Глава ФСБ также призвал признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией, передает «Национальная служба новостей». * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в будущем погибнет. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. Журналист Павел Зарубин спросил у Бортникова, почему Буданов и его коллеги «все еще живы». «Все впереди», — ответил на это глава ФСБ РФ. Ранее Бортников заявил, что теракт в «Крокусе» спровоцировали Киев и западные спецслужбы. По его словам, это была попытка дестабилизировать обстановку и вызвать панику в российском обществе. Глава ФСБ также призвал признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией, передает «Национальная служба новостей». * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов