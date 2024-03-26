Глава ФСБ РФ предсказал будущее Буданова*

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
Глава ФСБ Бортников заявил, что Кирилл Буданов * (на фото) долго не проживет Фото:

Глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в будущем погибнет. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Журналист Павел Зарубин спросил у Бортникова, почему Буданов и его коллеги «все еще живы». «Все впереди», — ответил на это глава ФСБ РФ.

Ранее Бортников заявил, что теракт в «Крокусе» спровоцировали Киев и западные спецслужбы. По его словам, это была попытка дестабилизировать обстановку и вызвать панику в российском обществе. Глава ФСБ также призвал признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией, передает «Национальная служба новостей».

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в будущем погибнет. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. Журналист Павел Зарубин спросил у Бортникова, почему Буданов и его коллеги «все еще живы». «Все впереди», — ответил на это глава ФСБ РФ. Ранее Бортников заявил, что теракт в «Крокусе» спровоцировали Киев и западные спецслужбы. По его словам, это была попытка дестабилизировать обстановку и вызвать панику в российском обществе. Глава ФСБ также призвал признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией, передает «Национальная служба новостей». * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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