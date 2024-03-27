Экс-министр ДНР Пинчук: Зеленскому нужно заменить силовиков до мая

28 марта 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Президентский срок Владимира Зеленского завершается 20 мая Фото (архив): Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заменой кадров пытается максимально укрепить свое положение среди силовиков. Сделать он это должен до 21 мая, до окончания срока полномочий. Об этом в беседе с URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук Андрей Пинчук. Зеленский убрал 26 марта Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Пост тот занимал с октября 2019 года. Новым секретарем был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. По словам Зеленского, Данилова далее переведут на другую должность. Новость по теме Зачем офис Зеленского обратился в Конституционный суд Украины «Литвиненко окончил институт Федеральной службы безопасности по криптографии, после этого всю жизнь служил в разведподразделениях, сначала СБУ, потом ЦРУ. Характеризуется как умеющий встраиваться в политические ресурсы. Он человек Андрея Ермака (руководителя Офиса президента Украины). Он, соответственно, не имеет каких-то самостоятельных политических амбиций и не взбрыкивает периодически, как слабоумный Данилов. Дело в том, что у Зеленского заканчивается период его официального президентства. Понятно, что он не собирается уходить в отставку из-за военного положения, но дело в том, что у него возникает правовая коллизия в мае. И есть сомнения, сможет ли он назначать силовиков после того, как он фактически станет исполняющим обязанности президента. Поэтому старается сейчас максимально укрепить свое положение среди них», — объяснил Андрей Пинчук. Дальнейшие перестановки на Украине, по мнению Пинчука, будут только внутри, но не среди первых лиц. «Это чисто кулуарные такие договорнячки. Они не зависят от качества человека, от конфликтов или их отсутствия. Это чисто перекрытие лоббирования тех или иных структур. Договорятся, дадут, например, квоту замминистра или зампредседателя СБУ, появится возможность своего человека поставить. Из первых лиц никого Зеленский менять не будет», — подчеркнул Пинчук. Новость по теме Глава СНБО Украины разозлился на спецпреда Китая из-за слов о России. Видео Экс-министр государственной безопасности ДНР добавил, что задача президента Украины — сохранить отношения с максимально возможным количеством стран, чему мешал Данилов. «Ермак гарантировал, что Литвиненко — его человек, верен ему, в отличие от Данилова, у которого были свои тараканы в голове и он периодически выходил из-под контроля. В том числе Данилов позволил себе в последнее время негативные высказывания в отношении Китая, что обострило отношения с КНР. А Зеленский сейчас на уровне падения своей легитимности старается сохранить отношения со всеми крупными игроками, в том числе и с китайцами», — отметил Пинчук. По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова, причиной отставки Данилова мог стать дипломатический скандал. В частности, тот использовал ненормативную лексику в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заменой кадров пытается максимально укрепить свое положение среди силовиков. Сделать он это должен до 21 мая, до окончания срока полномочий. Об этом в беседе с URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук Андрей Пинчук. Зеленский убрал 26 марта Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Пост тот занимал с октября 2019 года. Новым секретарем был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. По словам Зеленского, Данилова далее переведут на другую должность. «Литвиненко окончил институт Федеральной службы безопасности по криптографии, после этого всю жизнь служил в разведподразделениях, сначала СБУ, потом ЦРУ. Характеризуется как умеющий встраиваться в политические ресурсы. Он человек Андрея Ермака (руководителя Офиса президента Украины). Он, соответственно, не имеет каких-то самостоятельных политических амбиций и не взбрыкивает периодически, как слабоумный Данилов. Дело в том, что у Зеленского заканчивается период его официального президентства. Понятно, что он не собирается уходить в отставку из-за военного положения, но дело в том, что у него возникает правовая коллизия в мае. И есть сомнения, сможет ли он назначать силовиков после того, как он фактически станет исполняющим обязанности президента. Поэтому старается сейчас максимально укрепить свое положение среди них», — объяснил Андрей Пинчук. Дальнейшие перестановки на Украине, по мнению Пинчука, будут только внутри, но не среди первых лиц. «Это чисто кулуарные такие договорнячки. Они не зависят от качества человека, от конфликтов или их отсутствия. Это чисто перекрытие лоббирования тех или иных структур. Договорятся, дадут, например, квоту замминистра или зампредседателя СБУ, появится возможность своего человека поставить. Из первых лиц никого Зеленский менять не будет», — подчеркнул Пинчук. Экс-министр государственной безопасности ДНР добавил, что задача президента Украины — сохранить отношения с максимально возможным количеством стран, чему мешал Данилов. «Ермак гарантировал, что Литвиненко — его человек, верен ему, в отличие от Данилова, у которого были свои тараканы в голове и он периодически выходил из-под контроля. В том числе Данилов позволил себе в последнее время негативные высказывания в отношении Китая, что обострило отношения с КНР. А Зеленский сейчас на уровне падения своей легитимности старается сохранить отношения со всеми крупными игроками, в том числе и с китайцами», — отметил Пинчук. По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова, причиной отставки Данилова мог стать дипломатический скандал. В частности, тот использовал ненормативную лексику в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэя.