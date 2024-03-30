Инженер-строитель рассказал, как сломал стену и вывел людей из горящего «Крокуса»

Инженер-строитель Уколов сломал стену в «Крокусе» и вывел людей из пожара

30 марта 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Олег Уколов с помощью других мужчин пробил стену в «Крокусе» и вывел из него людей Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Инженер-строитель Олег Уколов, который вывел людей из горящего здания «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сообщил, что для этого он искал в стене тонкое место. Затем он с помощью других людей пробил стену здания стойкой от ленточного ограждения. «Перегородку наощупь легко определить, на простукивание. <…> Взяв стул, он стал пробивать это место. Подключились другие мужчины. Потом нашлась тяжелая стойка от ленточного ограждения», — рассказал Олег Уколов в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что стена состояла из металлокаркаса, пенопласта и двух слоев обшивки. Проем, который был пробит, вел в фойе концертного зала. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибло 144 человека. Также Минздрав опубликовал список госпитализированных после трагедии, в него вошли 125 человек. Позже следователи допросили ответственного за пожарную безопасность здания. Вопросы касались работы систем противопожарной защиты и соблюдения мер безопасности, пишет MK.RU . В настоящий момент продолжается расследование. Журналистами был обнаружен криптокошелек, с которого, предположительно, спонсировался теракт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инженер-строитель Олег Уколов, который вывел людей из горящего здания «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сообщил, что для этого он искал в стене тонкое место. Затем он с помощью других людей пробил стену здания стойкой от ленточного ограждения. «Перегородку наощупь легко определить, на простукивание. <…> Взяв стул, он стал пробивать это место. Подключились другие мужчины. Потом нашлась тяжелая стойка от ленточного ограждения», — рассказал Олег Уколов в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что стена состояла из металлокаркаса, пенопласта и двух слоев обшивки. Проем, который был пробит, вел в фойе концертного зала. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибло 144 человека. Также Минздрав опубликовал список госпитализированных после трагедии, в него вошли 125 человек. Позже следователи допросили ответственного за пожарную безопасность здания. Вопросы касались работы систем противопожарной защиты и соблюдения мер безопасности, пишет MK.RU. В настоящий момент продолжается расследование. Журналистами был обнаружен криптокошелек, с которого, предположительно, спонсировался теракт.