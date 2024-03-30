Инженер-строитель рассказал, как сломал стену и вывел людей из горящего «Крокуса»

Инженер-строитель Уколов сломал стену в «Крокусе» и вывел людей из пожара
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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, крокус-сити, теракт в крокус сити
Олег Уколов с помощью других мужчин пробил стену в «Крокусе» и вывел из него людей Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Инженер-строитель Олег Уколов, который вывел людей из горящего здания «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сообщил, что для этого он искал в стене тонкое место. Затем он с помощью других людей пробил стену здания стойкой от ленточного ограждения.

«Перегородку наощупь легко определить, на простукивание. <…> Взяв стул, он стал пробивать это место. Подключились другие мужчины. Потом нашлась тяжелая стойка от ленточного ограждения», — рассказал Олег Уколов в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что стена состояла из металлокаркаса, пенопласта и двух слоев обшивки. Проем, который был пробит, вел в фойе концертного зала.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибло 144 человека. Также Минздрав опубликовал список госпитализированных после трагедии, в него вошли 125 человек. Позже следователи допросили ответственного за пожарную безопасность здания. Вопросы касались работы систем противопожарной защиты и соблюдения мер безопасности, пишет MK.RU. В настоящий момент продолжается расследование. Журналистами был обнаружен криптокошелек, с которого, предположительно, спонсировался теракт.

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Инженер-строитель Олег Уколов, который вывел людей из горящего здания «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сообщил, что для этого он искал в стене тонкое место. Затем он с помощью других людей пробил стену здания стойкой от ленточного ограждения. «Перегородку наощупь легко определить, на простукивание. <…> Взяв стул, он стал пробивать это место. Подключились другие мужчины. Потом нашлась тяжелая стойка от ленточного ограждения», — рассказал Олег Уколов в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что стена состояла из металлокаркаса, пенопласта и двух слоев обшивки. Проем, который был пробит, вел в фойе концертного зала. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибло 144 человека. Также Минздрав опубликовал список госпитализированных после трагедии, в него вошли 125 человек. Позже следователи допросили ответственного за пожарную безопасность здания. Вопросы касались работы систем противопожарной защиты и соблюдения мер безопасности, пишет MK.RU. В настоящий момент продолжается расследование. Журналистами был обнаружен криптокошелек, с которого, предположительно, спонсировался теракт.
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Ссылки по теме
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