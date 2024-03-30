Журналисты обнаружили предполагаемый счет спонсоров теракта в «Крокусе»

30 марта 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

После теракта в «Крокусе» операции по криптокошельку больше не проходили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Журналистами был обнаружен криптокошелек, с которого, по предположениям, спонсировался теракт в подмосковном «Крокус сити холл». Отмечается, что номер телефона, связанный с кошельком, был найден в одном из telegram-каналов, который подконтролен организации «Голос Хорасана» (афганское крыло запрещенной в РФ террористической организации ИГ). «С криптокошелька, номер которого был размещен в связанном с „Голосом Хорасана“ Telegram-канале, в день теракта в „Крокусе“ перевели сумму, примерно равную половине той, что обещали террористам», — передает РИА Новости. Кроме того, ранее «Голос Хорасана» использовался для вербовки исполнителей теракта в концертном зале в Красногорске. Новость по теме Экс-криминалист Харламов: спецслужбы РФ вычислят заказчиков теракта в «Крокусе» Кошелек был размещен на платформе Tronscan. Датой его активации является 13 марта 2024. Администратор telegram-канала с ником Mavlavi_56 три раза размещал пост, в котором просил собрать средства для помощи детям и пленным семьям. В этих постах был указан адрес криптокошелька. В день трагедии на него начали приходить большие суммы денег, до тысячи долларов. Всего было произведено четыре перевода и почти сразу деньги снимались с кошелька для неизвестных нужд. Обвиняемый Фаридун Шамсиддин после задержания сообщал, что за теракт обещали выплатить полмиллиона рублей, на карту было переведено порядка половины суммы. При этом, если сложить все четыре перевода, то получается сумма в размере 2525 долларов, что соответствует 232 тысячам рублей. Уточняется, что после теракта операции по криптокошельку больше не проходили. Фото: РИА Новости https://t.me/rian_ru/238835 *«Голос Хорасана» — афганское крыло запрещенной в РФ террористической организации ИГ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналистами был обнаружен криптокошелек, с которого, по предположениям, спонсировался теракт в подмосковном «Крокус сити холл». Отмечается, что номер телефона, связанный с кошельком, был найден в одном из telegram-каналов, который подконтролен организации «Голос Хорасана» (афганское крыло запрещенной в РФ террористической организации ИГ). «С криптокошелька, номер которого был размещен в связанном с „Голосом Хорасана“ Telegram-канале, в день теракта в „Крокусе“ перевели сумму, примерно равную половине той, что обещали террористам», — передает РИА Новости. Кроме того, ранее «Голос Хорасана» использовался для вербовки исполнителей теракта в концертном зале в Красногорске. Кошелек был размещен на платформе Tronscan. Датой его активации является 13 марта 2024. Администратор telegram-канала с ником Mavlavi_56 три раза размещал пост, в котором просил собрать средства для помощи детям и пленным семьям. В этих постах был указан адрес криптокошелька. В день трагедии на него начали приходить большие суммы денег, до тысячи долларов. Всего было произведено четыре перевода и почти сразу деньги снимались с кошелька для неизвестных нужд. Обвиняемый Фаридун Шамсиддин после задержания сообщал, что за теракт обещали выплатить полмиллиона рублей, на карту было переведено порядка половины суммы. При этом, если сложить все четыре перевода, то получается сумма в размере 2525 долларов, что соответствует 232 тысячам рублей. Уточняется, что после теракта операции по криптокошельку больше не проходили. *«Голос Хорасана» — афганское крыло запрещенной в РФ террористической организации ИГ