Фигурант дела о теракте в «Крокусе» полностью отрицает вину

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Исроил Исломов утверждает, что он — невиновен Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус сити холле» Исроил Исломов не признает свою вину. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Залина Есенова.

«Он полностью не признает вину, мы обжаловали арест. Он ничего не знал о (готовящемся) теракте и к нему не причастен», — сообщила адвокат. Информацию об этом передает РИА Новости. Исломов, по версии СК, вместе с сыновьями предоставил исполнителям теракта автомобиль и квартиру.

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Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус сити холле» Исроил Исломов не признает свою вину. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Залина Есенова. «Он полностью не признает вину, мы обжаловали арест. Он ничего не знал о (готовящемся) теракте и к нему не причастен», — сообщила адвокат. Информацию об этом передает РИА Новости. Исломов, по версии СК, вместе с сыновьями предоставил исполнителям теракта автомобиль и квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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