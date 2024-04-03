Фигурант дела о теракте в «Крокусе» полностью отрицает вину

03 апреля 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Исроил Исломов утверждает, что он — невиновен Фото: Михаил Синицын/ТАСС новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус сити холле» Исроил Исломов не признает свою вину. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Залина Есенова. «Он полностью не признает вину, мы обжаловали арест. Он ничего не знал о (готовящемся) теракте и к нему не причастен», — сообщила адвокат. Информацию об этом передает РИА Новости. Исломов, по версии СК, вместе с сыновьями предоставил исполнителям теракта автомобиль и квартиру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус сити холле» Исроил Исломов не признает свою вину. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Залина Есенова. «Он полностью не признает вину, мы обжаловали арест. Он ничего не знал о (готовящемся) теракте и к нему не причастен», — сообщила адвокат. Информацию об этом передает РИА Новости. Исломов, по версии СК, вместе с сыновьями предоставил исполнителям теракта автомобиль и квартиру.