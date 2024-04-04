Петербургский вуз уволил преподавателя, оштрафованного за украинскую аватарку

04 апреля 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

После скандала и суда преподаватель покинул университет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I расторг трудовой договор со своим доцентом Дмитрием Бураковым, оштрафованного судом за украинскую аватарку. Об увольнении преподавателя сообщили в пресс-службе вуза. «Бураков был уволен из вуза по соглашению сторон. Это было его личное решение», — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря университета. Преподаватель занимал в вузе должность доцента на кафедре «Информатика и информационная безопасность». В начале апреля суд оштрафовал Буракова на 30 тыс. рублей за дискредитацию российских Вооруженных сил. Петербургского доцента задержали в марте за фото украинского флага в соцсетях, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I расторг трудовой договор со своим доцентом Дмитрием Бураковым, оштрафованного судом за украинскую аватарку. Об увольнении преподавателя сообщили в пресс-службе вуза. «Бураков был уволен из вуза по соглашению сторон. Это было его личное решение», — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря университета. Преподаватель занимал в вузе должность доцента на кафедре «Информатика и информационная безопасность». В начале апреля суд оштрафовал Буракова на 30 тыс. рублей за дискредитацию российских Вооруженных сил. Петербургского доцента задержали в марте за фото украинского флага в соцсетях, сообщает телеканал 360.