Петербургский вуз уволил преподавателя, оштрафованного за украинскую аватарку

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I расторг трудовой договор со своим доцентом Дмитрием Бураковым, оштрафованного судом за украинскую аватарку. Об увольнении преподавателя сообщили в пресс-службе вуза.
«Бураков был уволен из вуза по соглашению сторон. Это было его личное решение», — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря университета.
Преподаватель занимал в вузе должность доцента на кафедре «Информатика и информационная безопасность». В начале апреля суд оштрафовал Буракова на 30 тыс. рублей за дискредитацию российских Вооруженных сил. Петербургского доцента задержали в марте за фото украинского флага в соцсетях, сообщает телеканал 360.
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