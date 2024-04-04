Петербургский вуз уволил преподавателя, оштрафованного за украинскую аватарку

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После скандала и суда преподаватель покинул университет Фото:

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I расторг трудовой договор со своим доцентом Дмитрием Бураковым, оштрафованного судом за украинскую аватарку. Об увольнении преподавателя сообщили в пресс-службе вуза.

«Бураков был уволен из вуза по соглашению сторон. Это было его личное решение», — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря университета.

Преподаватель занимал в вузе должность доцента на кафедре «Информатика и информационная безопасность». В начале апреля суд оштрафовал Буракова на 30 тыс. рублей за дискредитацию российских Вооруженных сил. Петербургского доцента задержали в марте за фото украинского флага в соцсетях, сообщает телеканал 360.

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Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I расторг трудовой договор со своим доцентом Дмитрием Бураковым, оштрафованного судом за украинскую аватарку. Об увольнении преподавателя сообщили в пресс-службе вуза. «Бураков был уволен из вуза по соглашению сторон. Это было его личное решение», — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря университета. Преподаватель занимал в вузе должность доцента на кафедре «Информатика и информационная безопасность». В начале апреля суд оштрафовал Буракова на 30 тыс. рублей за дискредитацию российских Вооруженных сил. Петербургского доцента задержали в марте за фото украинского флага в соцсетях, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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