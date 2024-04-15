В Верховной Раде рассказали, как будут отбирать автомобили у украинцев для нужд фронта

Депутат ВР Вениславский: у украинцев могут забрать авто для нужд ВСУ

15 апреля 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Если у украинца есть больше транспортных средств, чем одно, они могут быть изъяты, заявил Федор Вениславский Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia Отбор автомобилей у граждан Украины для нужд фронта не будет производиться, если это единственное транспортное средство, заявил представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат Верховной Рады Федор Вениславский. «Если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека, то оно не может быть изъято», — сказал Вениславский, его слова передает украинское издание «УНИАН». Он добавил, что если у человека есть больше транспортных средств, чем одно, и они могут быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Депутат уточнил, что изъятие может касаться грузовых автомобилей, способных перевозить боеприпасы, личный состав или спецтехнику, а также внедорожников, используемых в условиях бездорожья. Обычные легковые автомобили, не имеющие стратегического значения для армии, не будут забирать на нужды ВСУ, заключил он. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что граждане Украины, владеющие более чем одним транспортным средством, могут лишиться его в рамках «мобилизации» транспорта. Она опубликовала текст с недавними правками, внесенными в законопроект об ужесточении мобилизации, который в ближайшее время должен быть рассмотрен Радой во втором чтении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отбор автомобилей у граждан Украины для нужд фронта не будет производиться, если это единственное транспортное средство, заявил представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат Верховной Рады Федор Вениславский. «Если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека, то оно не может быть изъято», — сказал Вениславский, его слова передает украинское издание «УНИАН». Он добавил, что если у человека есть больше транспортных средств, чем одно, и они могут быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Депутат уточнил, что изъятие может касаться грузовых автомобилей, способных перевозить боеприпасы, личный состав или спецтехнику, а также внедорожников, используемых в условиях бездорожья. Обычные легковые автомобили, не имеющие стратегического значения для армии, не будут забирать на нужды ВСУ, заключил он. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что граждане Украины, владеющие более чем одним транспортным средством, могут лишиться его в рамках «мобилизации» транспорта. Она опубликовала текст с недавними правками, внесенными в законопроект об ужесточении мобилизации, который в ближайшее время должен быть рассмотрен Радой во втором чтении.