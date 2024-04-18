Песков объяснил, почему Путин поставил на место Моора во время обсуждения паводков

Дмитрий Песков раскрыл мотивы Владимира Путина, отчитавшего тюменского губернатора
Президент РФ Владимир Путин отчитал губернатора Тюменской области Александра Моора за неуважительное отношение к жителям своего региона на фоне паводков. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент России Владимир Путин всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти (в том числе и Александра Моора — прим. URA.RU) конкретных выражений, когда речь идет о людях, их бедах, заботах. В этом плане он очень требователен», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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