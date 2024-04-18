Песков объяснил, почему Путин поставил на место Моора во время обсуждения паводков

Песков: Путин раскритиковал Моора за неуважительное отношение к людям
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков раскрыл мотивы Владимира Путина, отчитавшего тюменского губернатора Фото:

Президент РФ Владимир Путин отчитал губернатора Тюменской области Александра Моора за неуважительное отношение к жителям своего региона на фоне паводков. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти (в том числе и Александра Моора — прим. URA.RU) конкретных выражений, когда речь идет о людях, их бедах, заботах. В этом плане он очень требователен», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин отчитал губернатора Тюменской области Александра Моора за неуважительное отношение к жителям своего региона на фоне паводков. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти (в том числе и Александра Моора — прим. URA.RU) конкретных выражений, когда речь идет о людях, их бедах, заботах. В этом плане он очень требователен», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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