Общество Песков объяснил, почему Путин поставил на место Моора во время обсуждения паводков Песков: Путин раскритиковал Моора за неуважительное отношение к людям 18 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков раскрыл мотивы Владимира Путина, отчитавшего тюменского губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин отчитал губернатора Тюменской области Александра Моора за неуважительное отношение к жителям своего региона на фоне паводков. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти (в том числе и Александра Моора — прим. URA.RU) конкретных выражений, когда речь идет о людях, их бедах, заботах. В этом плане он очень требователен», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин отчитал губернатора Тюменской области Александра Моора за неуважительное отношение к жителям своего региона на фоне паводков. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти (в том числе и Александра Моора — прим. URA.RU) конкретных выражений, когда речь идет о людях, их бедах, заботах. В этом плане он очень требователен», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям