20 апреля 2024

Семья Варданяна рассказала о его первом звонке после объявления голодовки

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Варданян настаивает на освобождении Азербайджаном армянских политзаключенных Фото:

Объявивший голодовку бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян впервые вышел на связь со своими родственниками. Находящийся в заключении в Баку политик заявил, что находился в полном изоляции более двух недель и ему не разрешают даже читать.

«Сейчас я больше чем когда-либо убежден, что ценности и принципы важнее всего. Даже самой жизни», — цитирует слова Рубена Варданяна РБК.

Родственники политика настаивают на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста посетили его. При этом они вновь потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Азербайджаном армянских политзаключенных.

Бывший глава правительства непризнанной республики Нагорный Карабах объявил о голодовке 5 апреля. Варданян был арестован при попытке выехать в Армению после антитеррористической операции Азербайджана. Политика обвинили и осудили за финансирование терроризма.

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Объявивший голодовку бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян впервые вышел на связь со своими родственниками. Находящийся в заключении в Баку политик заявил, что находился в полном изоляции более двух недель и ему не разрешают даже читать. «Сейчас я больше чем когда-либо убежден, что ценности и принципы важнее всего. Даже самой жизни», — цитирует слова Рубена Варданяна РБК. Родственники политика настаивают на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста посетили его. При этом они вновь потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Азербайджаном армянских политзаключенных. Бывший глава правительства непризнанной республики Нагорный Карабах объявил о голодовке 5 апреля. Варданян был арестован при попытке выехать в Армению после антитеррористической операции Азербайджана. Политика обвинили и осудили за финансирование терроризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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