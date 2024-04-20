Семья Варданяна рассказала о его первом звонке после объявления голодовки

21 апреля 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Варданян настаивает на освобождении Азербайджаном армянских политзаключенных Фото: Анна Майорова © URA.RU Объявивший голодовку бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян впервые вышел на связь со своими родственниками. Находящийся в заключении в Баку политик заявил, что находился в полном изоляции более двух недель и ему не разрешают даже читать. «Сейчас я больше чем когда-либо убежден, что ценности и принципы важнее всего. Даже самой жизни», — цитирует слова Рубена Варданяна РБК. Родственники политика настаивают на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста посетили его. При этом они вновь потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Азербайджаном армянских политзаключенных. Бывший глава правительства непризнанной республики Нагорный Карабах объявил о голодовке 5 апреля. Варданян был арестован при попытке выехать в Армению после антитеррористической операции Азербайджана. Политика обвинили и осудили за финансирование терроризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объявивший голодовку бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян впервые вышел на связь со своими родственниками. Находящийся в заключении в Баку политик заявил, что находился в полном изоляции более двух недель и ему не разрешают даже читать. «Сейчас я больше чем когда-либо убежден, что ценности и принципы важнее всего. Даже самой жизни», — цитирует слова Рубена Варданяна РБК. Родственники политика настаивают на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста посетили его. При этом они вновь потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Азербайджаном армянских политзаключенных. Бывший глава правительства непризнанной республики Нагорный Карабах объявил о голодовке 5 апреля. Варданян был арестован при попытке выехать в Армению после антитеррористической операции Азербайджана. Политика обвинили и осудили за финансирование терроризма.