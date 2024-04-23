В Совфеде придумали закон, защищающий россиян от инфоцыган

Парламентарии разработали законопроект, который уточнит правила рекламы онлайн-курсов и тренингов. Об этом заявил один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
«Эти меры позволят потребителям лучше понимать характер предлагаемых услуг и принимать обоснованные решения о своем участии в просветительских программах», — заявил Шейкин в беседе с «Парламентской газетой». По его словам, некоторые блогеры и организаторы курсов часто обещают подписчикам увеличение благосостояния или исполнение желаний, создавая завышенные ожидания.
В закон «О рекламе» будет добавлен пункт «реклама просветительской деятельности». Согласно законопроекту, реклама просветительской деятельности обязана содержать информацию об отсутствии гарантий эффективности, а также предупреждение, что данная деятельность не является частью образовательных программ.
Шейкин отметил, что при вещании такой рекламы по радио, продолжительность предупреждения не должна быть менее трех секунд, а в телевизионной и видеорекламе — не менее пяти секунд или не менее семи процентов площади кадра. Требования не распространяется на рекламу просветительской деятельности, проводимую органами власти или на бюджетные средства.
Ранее сообщалось, что деятельность блогеров и интернет-коучей в сфере онлайн-образования собираются урегулировать. Подобные поправки в законопроект подготовит рабочая группа, созданная в Госдуме.
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