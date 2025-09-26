В Брянской области начнут наказывать за невыполнение решений оперштаба

В Брянской области вводятся штрафы до 50 тысяч рублей за нарушение или невыполнение решений регионального оперативного штаба, связанных с обеспечением безопасности граждан. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Брянской области инициировала установление административной ответственности за нарушение или неисполнение обязательных решений регионального оперативного штаба, которые касаются непосредственно безопасности граждан», — сказано в сообщении ведомства в telegram-канале. В случае невыполнения подобных решений нарушителям будет грозить штраф в размере от 1 до 50 тысяч рублей. Сумма санкций определяется в зависимости от статуса гражданина.
Поправки в законопроект были внесены областными депутатами 26 сентября. Как уточнили в прокуратуре, департамент региональной безопасности уполномочен составлять протоколы по новой статье, тогда как их рассмотрение возложено на мировых судей.
Вечером 25 сентября ВСУ осуществили интенсивный обстрел населенного пункта Белая Березка в Брянской области с использованием реактивных систем залпового огня «Град». В результате атаки были повреждены жилые дома и здания административного назначения. По последним данным, количество мирных жителей, пострадавших в ходе обстрела поселка, увеличилось до девяти человек, передает 360.ru.
